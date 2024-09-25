شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تنظم مائدة مستديرة لشركات القطاع الخاص بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع هيئة تردى زوم ومنظمة العمل الدولية مائدة مستديرة لشركات القطاع الخاص بالإسكندرية، ضمن برنامج المهارات الرقمية للشباب سيسكو بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتمت مناقشة الوظائف المستقبلية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاحتياجات التدريبية للشباب المصرى والوافدين لتاهيلهم لسوق العمل، لدراستها وادراجها بخطط المشروع.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى دائما مع شركاء التنمية للعمل على بناء قدرات الشباب، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية البشرية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وخاصة التحديات التكنولوجية.