شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامة صحتك النفسية.. طرق تخفيف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

وضع حدود لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أمر مهم للتأكد من أن آثارها بناءة وغير ضارة بالصحة النفسية ، و بالنسبة للأشخاص من جميع الأعمار الذين يحاولون التخفيف من استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعى هناك عدد من الخطوات التي يجب اتخاذها وفقا لما نشره موقع healthshots

أهم الخطوات لتخفيف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن أن يسمح لك حذف التطبيقات من هاتفك دون حذف حسابك بإعادة التركيز على المدرسة أو العمل أو العلاقات الشخصية.

تذكر أن ما ينشره الآخرون لا يعكس الواقع دائمًا

يقوم العديد من الأشخاص بنشر الأشياء الجيدة التي تحدث في حياتهم". انتبه إلى الأوقات التي تجد فيها نفسك تقارن حياتك بما تراه في منشورات الآخرين، وذكّر نفسك أن هذه مجرد لقطة من حياة ذلك الشخص؛ من المحتمل أن يواجه هذا الشخص صراعات يومية أخرى لا يشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا.

استثمر الوقت في العلاقات الاجتماعية خارج الإنترنت أيضًا

اعمل على تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية وحياتك عبر الإنترنت بحيث يخصص المزيد من وقتك نحو العلاقات وجهًا لوجه بدلاً من العلاقات الرقمية. للقيام بذلك، استثمر المزيد من وقتك في التفاعلات الاجتماعية التي لا تعتمد على الإنترنت. حدد موعدًا لتناول القهوة، أو اذهب في نزهة مع صديق، أو خطط للقاء تمرين أسبوعي (أو أكثر تكرارًا) مع شخص ترغب في قضاء المزيد من الوقت معه.

تجنب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليلاً

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليلاً له تأثير أسوأ على الصحة العقلية، حيث يمكن أن يثير أعراض الاكتئاب والقلق ويؤثر على جودة نومك. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم من المرجح أن يكون سلبيًا (من المعروف أنه أكثر ضررًا للصحة العقلية) وليس نشطًا (وهو أقل ارتباطًا بالمخاطر الصحية)

حذف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل

لا أحد يقول أنه يجب عليك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إذا كنت لا ترغب في ذلك. إذا كان ضررك أكبر من نفعك، ففكر في حذف جميع تطبيقات وحسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.