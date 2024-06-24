شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى كبار السن من الجفاف؟.. استشارى تغذية علاجية توضح والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف تزيد احتمالبة اصابة كبار السن بالجفاف فكيف نتجنب هذه المشكلة؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية..

قالت الدكتورة سمية محمد عبيد، أستاذ طب وصحة المسنين واستشارى التغذية العلاجية بكلية الطب جامعة عين شمس، أن كبار السن أكثر عرضة للجفاف لعدة أسباب: منها أن الشهية والعطش تميل إلى التناقص مع التقدم في السن، وهذا يعني أنه حتى عندما يرغب جسمك في تناول السوائل، فقد لا تكون على دراية بذلك، وقد تشرب كمية أقل مما تحتاجه للبقاء بصحة جيدة.



-وتابعت قائلة أن كبار السن يعانون من تغيرات في تكوين الجسم مع مرور الوقت، مما يترك لهم كمية أقل من الماء في أجسامهم .

وأضافت أن كبار السن هم أكثر للامراض المزمنة وعرضة لتناول الأدوية التي تزيد من خطر الجفاف.

أعراض الجفاف عند كبار السن

أوضحت الدكتورة سمية محمد عبيد، أنه حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض غير المريحة ويمكن أن يساعدك فهم العلامات التحذيرية على اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يصبح الوضع خطيرًا، تشمل أعراض الجفاف ما يلي:



- بول داكن اللون، والتبول بشكل أقل

- التعب، أو الشعور بالضعف

- التهيج

- الدوخة

- الصداع

- تشنجات العضلات في الذراعين أو الساقين

- فم جاف

- الارتباك، وانخفاض الوظيفة الإدراكية

- الهذيان وهو اضطراب حاد ومفاجىء في الوظائف الذهنية

- التعب وقلة التنسيق الذي قد ينجم عن الجفاف يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الوقوع والإصابة.

طرق الوقاية من الجفاف عند كبار السن

وأشارت أستاذ طب وصحة المسنين أنه لتجنب كل هذه الاضرار يجب الحرص على ابقاء الجسم فى حالة رطبة عن طريق :



-تجنب التعرض لاشعة الشمس المباشرة والاجواء المكشوفة الحارة فى فترة النهار، فى فصل الصيف قدر الإمكان.



- الحرص على ادماج الطعام الذى يحتوى على نسبة كبيرة من المياه داخل النظام الغذائى .



-المتابعة الدورية المنتظمة لاى امراض مزمنة يعانى منها الشخص .



-مراجعة الادوية التى قد تؤثر على كمية المياه بالجسم عن طريق طبيب متخصص ومعرفة كيفية التعامل مع هذا الامر.