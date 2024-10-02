شكرا لقرائتكم خبر عن على الريق ولا بعد الفطار .. ما هو أفضل وقت لشرب القهوة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد العديد من الأشخاص على تناول فنجان من القهوة في الصباح بعد سماع صوت المنبه لمساعدتهم على بدء يومهم بنشاط، حيث يستمتعون بشرب القهوة الصباحية.

ولكن هل ينبغي لك تأخير مواعيد فترات الاستراحة لتناول القهوة؟ من الناحية العلمية وفقا لموقع " health"، لا يزال هذا الأمر محل نقاش.

شرب القهوة في الصباح

يحتوي كوب من القهوة على ما يقرب من 100 مليجرام من الكافيين، على الرغم من أن هذه الكمية تختلف حسب نوع القهوة المطحونة وكيفية تحضيرها.

نظرًا لأن الكافيين منبه، فإن شرب القهوة أول شيء في الصباح يساعدك على الاستيقاظ، إحدى الطرق التي يفعل بها الكافيين ذلك هي زيادة كمية الكورتيزول في جسمك.

القهوة والكافيين والكورتيزول

الكورتيزول، والذي يُعرف أحيانًا بهرمون التوتر، هو المادة الكيميائية التي يفرزها جسمك استجابة للخطر، وتفرز الأجسام بشكل طبيعي هرمون الكورتيزول في الصباح لمساعدتك على اليقظة والنشاط، وتبلغ مستويات الكورتيزول ذروتها عادة بين الساعة 7 صباحًا و8 صباحًا ثم تنخفض تدريجيًا طوال اليوم، لتصل إلى أدنى مستوياتها في منتصف الليل أثناء النوم، وبهذه الطريقة، يساعد الكورتيزول جسمك على الحفاظ على دورة النوم والاستيقاظ، المعروفة باسم الإيقاع اليومي.

ولكن التأثيرات المنشطة للقهوة المحتوية على الكافيين في الصباح الباكر قد تزيد من إنتاج الكورتيزول، وقد يرحب بعض الأشخاص بهذه الدفعة الإضافية من الكورتيزول في أجسامهم، في حين قد يشعر آخرون بالمزيد من القلق أو العصبية أو الانفعال.

عندما تظل مستويات الكورتيزول لديك مرتفعة، فإنك معرض لخطر متزايد لزيادة الوزن ، ومرض السكري، ومشاكل القلب، وغيرها من المشاكل الصحية".

شرب القهوة في الليل

قد يستغرق الأمر ساعتين فقط أو 10 ساعات حتى يتمكن جسمك من التخلص من نصف الكافيين الموجود في كوب واحد من القهوة، لذا فان شرب القهوة في الليل قد يكون أمر غير مفيد.

تحديد أفضل وقت لشرب القهوة

ما أوضحه الخبراء عن توقيت شرب القهوة:

يؤدي تناول القهوة أول شيء في الصباح إلى زيادة مستويات الكورتيزول، مما قد يجعلك تشعر بمزيد من النشاط.

قد يؤثر تناول القهوة في الليل على نومك (أو قد لا يؤثر، اعتمادًا على جيناتك ومدى استقلابك).

لا يوجد دليل علمي يدعم "أفضل وقت"، ولكن تناول كوب من القهوة في منتصف الصباح أو أواخره بين الساعة 9:30 صباحًا و11 صباحًا قد يساعدك على جني أكبر قدر من فوائد القهوة، فهذا هو الوقت الذي تبدأ فيه مستويات الكورتيزول في الانخفاض، وستحصل على أكبر قدر من التأثير من الكافيين.

من ناحية أخرى، قد ترغب في تناول كوب من القهوة في الساعة الثانية ظهرًا لتحفيزك على تجاوز فترة الركود بعد الظهر، ويشير التقرير إلى أن العديد منا يشعرون بالخمول أو قلة الإنتاجية بعد الغداء، وإذا لم تكن القيلولة خيارًا مطروحًا، فقد يساعدك تناول كوب من القهوة على تجاوز بقية يومك.

ما هي كمية القهوة التي تعتبر كثيرة؟

توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعدم تناول أكثر من 400 مليجرام من الكافيين يوميًا للبالغين، وأقل من 200 مليجرام من الكافيين يوميًا أثناء الحمل ، ويشمل ذلك الكافيين الموجود في الشوكولاتة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وغيرها من المنتجات التي تحتوى على الكافيين.