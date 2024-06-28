شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى طفلك من مرض السكرى؟ خطوات مهمة للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

في السنوات الأخيرة، أصبح انتشار مرض السكري لدى الأطفال مصدر قلق متزايد، وهذه الحالة المزمنة لا تؤثر فقط على الصحة الجسدية لأطفالنا، بل تؤثر أيضًا على صحتهم العاطفية والنفسية، ويشير تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" إلى أنه من الممكن التحكم في مرض السكري لدى الأطفال، والأهم من ذلك أنه يمكن الوقاية منه.

يشمل مرض السكري لدى الأطفال في المقام الأول مرض السكري من النوع 1 والنوع 2، ومرض السكري من النوع الأول هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، وعادة ما يتم تشخيص هذا النوع عند الأطفال والشباب ويتطلب العلاج بالأنسولين مدى الحياة.

أما مرض السكري من النوع 2، الذي كان يعتبر في السابق مرضًا للبالغين، أصبح الآن يتم تشخيصه بشكل متزايد لدى الأطفال، إن الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بين الأطفال أمر مثير للقلق بشكل خاص، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن عدد الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع 2 تزايد بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، لذلك من المهم فهم أعراضه جيدًا لدى الأطفال وكيفية مواجهته من خلال اتخاذ التدابير الوقائية.

فيما يلى.. الأعراض المبكرة التي تدل على إصابة طفلك بمرض السكرى:

- التبول المتكرر

- العطش

- فقدان الوزن غير المبرر

- زيادة الشعور بالجوع

- الشعور بالتعب باستمرار

- مشاكل الرؤية

- ويمكن أن يُعزى الارتفاع الأخير في مرض السكري لدى الأطفال إلى نمط الحياة السيئ والعادات الغذائية التي تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة مثل السمنة في سن مبكرة.

فيما يلى.. بعض الخطوات الوقائية التي يمكن أن تساعدك على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مرض السكري لدى طفلك بشكل فعال:

- معظم أطفالنا يقضون معظم وقتهم أمام الشاشات من موبايل وتليفزيون وغيرها، وهو انتكاسة كبيرة وسبب رئيسي لنمط الحياة المستقر وحالة التعب المستمرة، ويمكن للوالدين تشجيع النشاط البدني لدى أبنائهم مثل المشي أو ممارسة الرياضة أو قضاء يوم في الطبيعة بعيدًا عن الشاشات، حيث يجب أن يمارس الأطفال ما لا يقل عن 60 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي يوميًا، مما يساعد في الحفاظ على وزن صحي ويحسن حساسية الأنسولين لديهم.

- من التدابير الفعالة الأخرى تعزيز عادات الأكل الصحية، مما يجعلها حجر الزاوية للوقاية من مرض السكري، حيث يجب تشجيع الأطفال على تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

- يعد الحد من المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة غير الصحية أمرًا بالغ الأهمية، من خلال توفير خيارات غذائية صحية أمامهم وتشجيعهم عليها.

- أحد الأسباب الرئيسية لمرض السكري من النوع 2 لدى الأطفال هو الاكتشاف المتأخر ونقص المعرفة به، لذلك من المهم القيام بالفحص المنتظم لكشف عوامل خطر الإصابة بمرض السكري ومساعدة أطفالنا على فهم أهمية خيارات نمط الحياة الصحي والمخاطر المرتبطة بمرض السكري.