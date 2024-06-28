شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق فعالة للحفاظ على صحة المفاصل وحمايتك من ضعفها.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

فى عالم التشريح، المفصل هو جزء من الجسم حيث تلتقي عظمتان أو أكثر، وتعد العناية بالمفاصل أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الحركة ونوعية الحياة بشكل عام، وتتيح لك المفاصل الصحية التحرك بسلاسة، ما يسهل الأنشطة اليومية مثل المشي أو الرفع أو الكتابة، وبصرف النظر عن القدرة على الحركة، هناك حاجة أيضًا إلى رعاية مناسبة للمفاصل للمساعدة في منع الاضطرابات المرتبطة بالمفاصل مثل التهاب المفاصل، والذي يمكن أن يسبب الكثير من الألم والتصلب، أنت أيضًا بحاجة إلى مفاصل صحية لدعم النشاط البدني، وهو أمر ضروري للصحة العامة، بما في ذلك صحة القلب والأوعية الدموية، وإدارة الوزن، والصحة العقلية وفقا لما نشره موقع healthshots

وإذا كانت المفاصل ليست صحية، يمكن أن تتطور العديد من الظروف السلبية، خاصة أن التهاب المفاصل هو واحد منها، ما يؤدي إلى الألم، والتيبس، والتورم، والأنواع الأكثر شيوعًا هي هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، والمشاكل الأخرى المرتبطة بالمفاصل الضعيفة هي:

فيما يلي سبع طرق فعالة للحفاظ على صحة المفاصل: 1. الحفاظ على وزن صحي

حمل وزن زائد في الجسم يضع ضغطًا إضافيًا على المفاصل التي تحمل الوزن مثل الركبتين والوركين والظهر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع تآكل هذه المفاصل، ما يؤدي إلى حالات مثل هشاشة العظام، والحفاظ على وزن صحي يقلل من هذا التوتر، ويساعد على منع تلف المفاصل، ويخفف الألم في المفاصل المتضررة بالفعل.

2. حافظ على نشاطك البدني

النشاط البدني المنتظم يقوي العضلات المحيطة بالمفاصل، ما يوفر دعمًا واستقرارًا أفضل، تعتبر التمارين منخفضة التأثير مثل المشي وركوب الدراجات مفيدة بشكل خاص لصحة المفاصل، لأنها تعمل على تحسين المرونة وتقليل التيبس دون التسبب في ضغط مفرط على المفاصل، إذا كنت تريد أن تدفع نفسك أكثر قليلًا، قم بتدريبات القوة، يمكن أن يساعد من خلال بناء كتلة العضلات، التي تدعم وتحمي المفاصل.

3. استخدم الوضع المناسب

يعد الحفاظ على وضعية جيدة أثناء الجلوس أو الوقوف أو رفع الأشياء الثقيلة أمرًا ضروريًا لتقليل الضغط غير الضروري على المفاصل، فالمحاذاة الصحيحة للعمود الفقري والمفاصل تمنع الإجهاد والتآكل بمرور الوقت، قم بحركات مدروسة وممارسة اليوجا لتحسين وضعية جسدك .

4. تناول الأطعمة المضادة للالتهابات

اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات يمكن أن يساعد في تقليل آلام المفاصل والالتهابات، وتشمل تلك الأطعمة العناصر الغذائية الأساسية لصحة المفاصل ما يلي:

توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك الدهنية وبذور الكتان والجوز.

الكالسيوم وفيتامين د، العناصر الغذائية الضرورية لصحة العظام، متوفرة في منتجات الألبان، والخضر الورقية.

الفيتامينات C وE الموجودة في الفواكه والخضراوات تحمي المفاصل من الإجهاد التأكسدي.







