شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض كلى.. كيف تحمى نفسك من الإصابة بفقر الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

إلى جانب سوء التغذية، يمكن للعديد من الظروف والأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة أن تزيد من خطر الإصابة بفقر الدم. ومن بين هذه الأمراض مرض الكلى، خاصة مرض الكلى المزمن وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

ويعرف فقر الدم بأنه حالة لا يحتوي فيها دمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين، ويمكن أن يحدث هذا لأن جسمك لا ينتج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، أو يفقدها بسرعة كبيرة، أو لأن خلايا الدم الحمراء لديك لا تعمل بشكل جيد.

وكل هذا يؤدي إلى:

تعب

ضعف

ضيق في التنفس

جلد شاحب

ألم صدر

الدوخة أو الدوار

برودة اليدين والقدمين

الصداع

أظافر هشة

أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في فقر الدم في أمراض الكلى هو الالتهاب، ويمكن أن يتداخل الالتهاب المزمن الموجود لدى مرضى الكلى بشكل كبير مع وظيفة خلايا الدم الحمراء وعمرها".

والعلاج يهدف في الغالب إلى رفع مستويات خلايا الدم الحمراء المنخفضة، وتتم إدارتها باستخدام عوامل تحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء في نخاع العظم".

نصائح لاستعادة مستوى الهيموجلوبين

تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة لإدارة فقر الدم لدى مرضى الكلى

التركيز أكثر على دمج الأطعمة الغنية بالحديد في نظامهم الغذائي، مثل:

فول

الخضار الورقية الخضراء

البقوليات

كل الحبوب

المكسرات

بذور

وحاول إقران هذه الأطعمة بمصادر فيتامين سي مثل الحمضيات أو الفلفل الحلو لزيادة مستويات الحديد، و‎يعمل فيتامين C بمثابة يد مساعدة للهيموجلوبين عن طريق تعزيز امتصاص الحديد، وهو عنصر حاسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء، في حين أن فيتامين C نفسه لا يرفع الهيموجلوبين بشكل مباشر، إلا أنه يسمح لجسمك باستخدام الحديد بشكل أفضل من الأطعمة النباتية والمنتجات المدعمة، ما يساهم في النهاية في زيادة مستويات الهيموجلوبين.

وعندما يتعلق الأمر بتعديلات نمط الحياة، يفضل:

ضمان الراحة الكافية

إدارة التوتر لمنع الإرهاق

الحافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم، ما يساعد في الحفاظ على الدورة الدموية

يجب اكتشاف أمراض الكلى وفقر الدم في الوقت المناسب لتحسين نوعية الحياة والحد من المضاعفات



