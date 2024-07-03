ثروت سويلم: أتوقع إلغاء الدوري في هذه الحالة وشكوي بيراميدز لا تشغلني

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ثروت سويلم عضو رابطه الانديه المصرية عن العديد من الأزمات الأخيرة بالدوري المصري، أخرها بيان نادي بيراميدز حول مباراة سموحة الأخيرة.



وتحدث ثروت سويلم مع هاني حتحوت عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد وقال:" الزمالك لم يتجاوز في حقي ولم يخوض لقاء الأهلي دون تجاوزات في حق أحد وشكوى بيراميدز لا تشغلني وهي تختلف تماما عن شكوى الزمالك، الذي كان يستند فيها لأمور وشروط هامة بالنسبة له وله الحريه فيها".

وتابع:" رابطة الأندية لم تثير أزمة مباراة بيراميدز وسموحة، وبيراميدز هو من تسبب في الأزمة والبيان الخاص بهم هاجموا اتحاد الكرة ورابطة الأندية وبالتالي لابد من محاسبتهم".

وأكمل تصريحاته:" بعد مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق تم ثبوت أن سموحة ليس له علاقة بما حدث فى مباراة بيراميدز و لجنة المسابقات رأت أنه من الأفضل استكمال المباراة وليس اعادتها وقررنا عدم إعادة المباراة حتى لا نتهم بمجاملة نادى سموحة"



واختتم:"أرى أنه لو تم إيقاف الدوري بسبب الأولمبياد اتوقع الغاؤه ومن الصعب تأجيل أى مباراة قادمة".