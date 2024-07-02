شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية لتناول البروتين لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكري هو مرض نمط الحياة واتباع نظام غذائي صحي هو المفتاح لإدارته. ويكشف أحد الخبراء أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يعالج مرض السكري بشكل لا مثيل له، وفقا لما نشره موقع healthshots

وينبغي أن تركز الاستراتيجيات الغذائية بشكل أساسي على تقليل استهلاك الكربوهيدرات المكررة وإدراج الكربوهيدرات الأكثر تعقيدًا والألياف في النظام الغذائي. ومع ذلك، هناك عنصر غذائي رئيسي آخر يستحق الاهتمام عندما يتعلق الأمر بإدارة مرض السكري وهو البروتين، والبروتين هو عنصر غذائي رئيسي متعدد الاستخدامات وله عدة أدوار مهمة في حياتنا اليومية. فهو يشكل القاعدة الأساسية للبنية والوظيفة في الجسم.

والبروتينات لا غنى عنها لأنها تشكل إطار أنظمة الدفاع عن الجسم والأجسام المضادة والإنزيمات والهرمونات، وبخلاف لعب دور رئيسي في العمليات الجسدية، للبروتين أيضًا فوائد أخرى لمرضى السكري حيث يمكن أن يساعد تناول البروتين المتزايد في التحكم بمستويات السكر في الدم ويزيد من استجابة الأنسولين دون ارتفاع مستويات السكر في الدم.

أظهرت العديد من الدراسات أن البروتين يساعد على تخفيف مؤشر نسبة السكر في الدم في الوجبة، وبالتالي يمنع ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم بعد الأكل، وأظهرت الدراسات أيضًا أن تناول البروتين أولاً ثم تناول الكربوهيدرات أو النشويات يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

وتلعب البروتينات أيضًا دورًا رئيسيًا في تحسين المناعة التي تكون ضعيفة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري، وميزة أخرى للبروتين هي أنه يوفر الشبع الجيد ويساعد في السيطرة على الجوع وبالتالي يمكن أن يكون له تأثير مفيد على التحكم في الوزن.



