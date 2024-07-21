واشنطن - الخليج 365
قالت السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن إن نائبة الرئيس جو بايدن، كاملا هاريس مستعدة لتوحيد الحزب الديمقراطي في مواجهة ترامب، وفق ما أوردت شبكة إم إس إن بي سي الأمريكية.أضافت السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن: "بايدن لديه قرار كبير ليتخذه بشأن ترشحه".
وحصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على مزيد من الدعم الشعبي من المشرعين الديمقراطيين كبديل محتمل للرئيس جو بايدن، إذا قرر الانسحاب من السباق ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وانضم إلى وارن النائب عن ولاية كاليفورنيا مارك تاكانو ليكون الديمقراطي السادس والثلاثين في الكونجرس الذي يدعو بايدن إلى الخروج من السباق وقال إنه يعتقد أن هاريس يجب أن تكون هي من تتولى القيادة.
ذكر تاكانو: ”يظل أعظم إنجاز للرئيس بايدن هو إنقاذ الديمقراطية في عام 2020، ويمكنه ويجب عليه أن يفعل ذلك مرة أخرى في عام 2024 - من خلال تسليم الشعلة إلى نائبة الرئيس هاريس كمرشحة رئاسية للحزب الديمقراطي”.
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