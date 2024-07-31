شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تبقى هيلثى.. ابعد عن هذه الأطعمة فى وجبة الإفطار واعرف البدائل والان مع تفاصيل الخبر

قد تفتقر العديد من أطعمة الإفطار الشائعة إلى البروتين والألياف - مما يجعلك تشعر بالجوع قبل وقت طويل من فرصتك التالية لتناول الطعام، لذا، عليك فقط التوقف عن تناول هذه الأطعمة وتحضير وجبة تحتوي على تغذية متوازنة تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتوفر لك أيضًا الطاقة، فى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يجب تجنبها فى وجبة الافطار وبدائل صحية لها، بحسب موقع تايمز ناو.



الإفطار الصحي هو مزيج متوازن من البروتين والألياف والدهون الصحية التي يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، كما توفر الطاقة لتستمر طوال اليوم، ومع ذلك، فإن العديد من أطعمة الإفطار الشائعة لا تلبي هذه المعايير ويمكن أن تجعلك تشعر بالشبع مباشرة بعد الأكل.

الأطعمة التي يجب تجنبها في وجبة الإفطار الزبدة مع الخبز المحمص

يعد الخبز المحمص والزبدة المدهون عليه من بين أكثر أطعمة الإفطار شيوعًا ولذيذًا ومع ذلك، وفقًا للخبراء، يعد هذا من أسوأ الخيارات لأنه لن يستمر معك لفترة طويلة بسبب نقص البروتين.

يقول الأطباء إن الوجبة مليئة بالسعرات الحرارية التي تأتي من الكربوهيدرات الموجودة في الخبز والدهون الموجودة في الزبدة.

عصائر الفاكهة

في حين أن بعض الناس ليسوا من النوع الذي يأكل في الصباح ويمكنهم الاكتفاء بالعصائر، يقول خبراء التغذية إن هذه ليست الخيار الأفضل لتناول الإفطار. تحتوي عصائر الفاكهة على مغذيات ومضادات أكسدة، ولكنها تحتوي على نسبة عالية للغاية من السكر ومنخفضة الألياف - والتي توجد في الفاكهة الكاملة. كما أن العصائر لا تشبع، وقد تشعر بالجوع مرة أخرى.

اللحوم المصنعة

تتضمن العديد من وجبات الإفطار الشائعة التي يتناولها معظم الناس السوسيس والسلامي واللانشون- وكلها عادة ما يتم معالجتها ومليئة بالملح والمواد الحافظة.

وفقًا للخبراء، فإن تناول هذه الأطعمة في الصباح يمكن أن يرفع ضغط الدم والكوليسترول ومستويات السكر في الدم. كما أنها مليئة بالمواد المضافة مثل النتريت، والتي تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان المعدة.

الكورن فليكس

الكورن فليكس حلوة ومقرمشة ولذيذة ولهذا السبب تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب والأطفال. ومع ذلك، وفقًا للخبراء، لن تستمر هذه الأطعمة الحلوة معك لفترة طويلة. نظرًا لأنها مليئة بالسكر ومنخفضة البروتين والمواد المغذية الأخرى ومضاف إليها المواد الحافظة، فإن الحبوب تزيد من مستويات السكر في الدم على الفور.

يمكن أن تسبب التهيج والجوع بمجرد أن يبدأ هرمون الأنسولين الخافض للسكر في التأثير.

الفطائر

يقول خبراء التغذية إن الفطائر من بين أكثر الأطعمة غير الصحية التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار لأنها لا تمدك بأي طاقة ولا تحتوي على أي قيمة غذائية. وعلى الرغم من مذاقها اللذيذ، فإن هذه الأطعمة المريحة غالبًا ما تُصنع من الدقيق الأبيض المكرر وتُغطى بالزبدة.

يجب أن تخلو وجبة الإفطار الصحية من أي شيء صناعي أو معالج وأن تزودك بالتغذية والطاقة ومن بين البدائل الصحية:

تناول عجة بالسبانخ والطماطم.

خبز محمص من الحبوب الكاملة مع الأفوكادو.

بيضة مسلوقة.

زبادي يوناني كامل الدسم مع فواكه ومكسرات طازجة.

بطاطس حلوة مشوية.

عصير فواكه وخضروات طازج أو مجمد.

شوفان مع التوت والمكسرات.

تفاحة طازجة مع زبدة الفول السوداني.

