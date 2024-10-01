نفّذت أمانة المدينة المنورة خلال شهر اغسطس الماضي أعمال صيانة لعدد من الأنفاق وجسور المشاة. وشملت أعمال الصيانة المنفذة دهن 15 ألف مضخة بدهانات مضادة للكربون، وتنظيف 153 غرفة تصريف، استخدمت خلالها 20 صهريج مياه، بالإضافة إلى تنظيف وإزالة 5000 آلاف متر مربع من المخلفات، وصيانة وتطوير أرصفة وبردوات بمساحة 27 ألف م2. من جهة أخرى، نفذت الأمانة أيضا أعمال صيانة للطرق المحورية، بالإضافة إلى استبدال 84 م2 لأغطية المناهل والمصائد، وكشط وإعادة سفلتة 11500 م2، وتنفيذ حواجز خرسانية لمسافة 335 مترا طوليا، بالإضافة إلى إجراء دهانات أرضية حرارية للطرق، بمساحة بـ2400 م2.



كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 5 آلاف م2 من مخلفات وصيانة طرق المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.