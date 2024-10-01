إنقاذ طفل من الغرق بأملج

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة تبوك طفلًا من الغرق بمحافظة أملج، وتم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالته الصحية مستقرة. وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين، أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال أثناء السباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.



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