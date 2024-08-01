شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض شلل الأطفال وطرق الوقاية.. التطعيمات ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

يسبب فيروس شلل الأطفال مرضًا شديد العدوى يؤثر على الجهاز العصبي ويؤثر في المقام الأول على الأطفال تحت سن الخامسة، كما يسبب شلل الأطفال أعراضًا خفيفة أو معدومة لدى معظم الناس، ومن الضرورى اتباع طرق الوقاية من شلل الأطفال، والتى تتمثل فى تلقى التطعيمات، بحسب موقع "تايمز ناو".

وفقًا للخبراء، هناك ثلاثة أنواع من فيروس شلل الأطفال - فيروس شلل الأطفال البري من النوع 1 و2 و3. وفي حين تم القضاء على النوعين 2 و3، لا يزال النوع 1 موجودًا.

وأكد الخبراء أن الفيروس يدخل جسمك من خلال فمك أو أنفك، ويتكاثر في حلقك وأمعائك. وفي بعض الحالات، يدخل إلى دماغك والحبل الشوكي ويسبب الشلل.

علامات وأعراض شلل الأطفال

وفقًا للخبراء، لا تظهر الأعراض على حوالي 70-95% من المصابين بفيروس شلل الأطفال، ومع ذلك، فإن شلل الأطفال يسبب الأعراض الأكثر خطورة، والتي تشمل بعضها:

-التعب

-الحمى المرتفعة

-الصداع الشديد

-القيء والغثيان

-الإسهال المستمر أو الإمساك

-التهاب الحلق

-تيبس الرقبة

-الألم أو الشعور بوخز في الذراعين والساقين

-الحساسية للضوء

الوقاية من شلل الأطفال

وعن أهم طرق الوقاية من شلل الأطفال يجب حصول الأطفال على تطعيمات شلل الأطفال فى أوقات محددة، مع ضرورة الاهتمام بغسل الأيدى بالماء والصابون لمنع انتقال العدوى.