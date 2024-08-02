شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الرياضة للحامل.. احرصى على المشى 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

الرياضة تعد من أهم الممارسات التي يجب القيام بها من قبل النساء بشكل عام، وبشكل خاص خلال فترة الحمل، لأنها تمد الحامل بالعديد من الفوائد التي لا غني عنها، وأيضا مهة لصحة الجنين.



وحول ذلك تحدث الخليج 365 مع الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس، للتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لممارسة الحامل الرياضة وخاصة خلال أشهر الحمل، مؤكدا على ضرورة اتباع أي رياضة حتي لو المشي يوميا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

وقدم استشاري النساء والتوليد أبرز الفوائد لممارسة الحامل للرياضة، ومنها:

-تنشيط المخ

الرياضة تقوى الذاكرة لدى السيدات أثناء فترة الحمل، حيث تعانى بعضهن من عدم التركيز، ومع زيادة تدفق الدم في الجسم وخاصة المخ وتنشيط الدورة الدموية فهذا يعني تنشيط المخ والذاكرة.

-تقوية عضلات الجسم

تقوى عضلات الظهر والبطن والحوض، وتحد من الشعور بالألم المتعرف عليه خلال فترة الحمل، ويسهل الولادة إذا كانت طبيعية.

-الحفاظ علي الجهاز الهضمي

الحد من التعرض لعسر الهضم والحفاظ على صحته والحد من الإصابة بالإمساك أو الإسهال أو مشاكل مختلفة فيه.

-تقليل حدة التوتر خلال الحمل

ممارسة الرياضة خلال الحمل تجعلك تشعرين بالراحة النفسية، وتشعرك بالسعادة.