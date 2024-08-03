شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الجدل حول إيمان خليف بأولمبياد باريس.. أسباب ارتفاع هرمون الذكورة عند الإناث والان مع تفاصيل الخبر

أثارت مشاركة اللاعبة الجزائرية إيمان خليف الجدل بعد عدم اجتيازها اختبار الأهلية للجنس في بطولة العالم، لكن اللجنة الأولمبية سمحت بمشاركتها في أولمبياد باريس رغم اعتراض الاتحاد الدولي للملاكمة، وواجهت اللاعبة اتهامات بأنها ثنائية الجنس واتهموها بأنها رجل متحول دون دليل، لكن الحقيقة أن إيمان تعانى من ارتفاع هرمون الذكورة بشكل كبير، ما جعل مظهرها يشبه الرجال، بحسب التقارير، في هذا التقرير نتعرف على أسباب ارتفاع هرمونات الذكورة لدى النساء، بحسب موقع health.

مستويات هرمون التستوستيرون الطبيعية لدى الإناث

يفرز جسم الأنثى عادةً مستويات أقل بكثير من هرمون التستوستيرون مقارنة بجسم الذكر تتراوح المستويات الطبيعية لدى الإناث من 15 إلى 70 نانوجرام لكل ديسيلتر (نانوجرام/ديسيلتر)، بينما تتراوح المستويات لدى الذكور عادةً من 280 إلى 1100 نانوجرام/ديسيلتر تختلف مستويات الهرمون في الجسم من يوم لآخر وأيضًا على مدار اليوم.

ماذا يفعل هرمون التستوستيرون للمرأة؟

في جسم الأنثى، يتم إطلاق كميات صغيرة من هرمون التستوستيرون عادةً في مجرى الدم من المبايض والغدد الكظرية. يساعد هرمون التستوستيرون الشخص على الحفاظ على كتلة العظام، وتوليد خلايا الدم الجديدة، وتنظيم الحالة المزاجية. يساعد التأثير المشترك لهرمون التستوستيرون والإستروجين في نمو وإصلاح وصيانة الأنسجة التناسلية الأنثوية.

أعراض ارتفاع هرمون التستوستيرون عند النساء

تشمل أعراض ارتفاع هرمون التستوستيرون عند النساء:

-حب الشباب

-زيادة شعر الوجه أو الصدر أو الظهر أو أي شعر آخر في الجسم

-ترقق الشعر

-دورة شهرية غير منتظمة

-تقلبات المزاج

-زيادة كتلة العضلات

-انخفاض حجم الثدي

-خشونة الصوت

في الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة عند النساء إلى السمنة والعقم.

أسباب ارتفاع مستويات هرمون الذكورة عند النساء

هناك حالات مختلفة تسبب تقلبات في مستويات الهرمونات الأنثوية. بعض الأسباب الرئيسية لارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون عند النساء هي متلازمة تكيس المبايض وفرط تنسج الغدة الكظرية الخلقي ومشاكل الغدة الدرقية، ومقاومة الأنسولين.

متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض هي أحد أسباب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون عند النساء

متلازمة تكيس المبايض هي حالة تصيب 1 من كل 10 نساء في جميع أنحاء العالم.

تتداخل متلازمة تكيس المبايض مع الدورة الشهرية وتجعل من الصعب الحمل.

هذه بعض الأعراض الشائعة لمتلازمة تكيس المبايض:

-زيادة الشعر في الوجه أو الجسم

-تضخم المبايض (التي تتطور فيها البصيلات، ولكنها لا تطلق البويضات بانتظام)

-عدم انتظام الدورة الشهرية أو قلة حدوثها أو طول العمر

-السمنة

-حب الشباب

-الجسم على شكل تفاحة

يمكن أن تؤدي متلازمة تكيس المبايض أيضًا إلى العديد من تحديات العقم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وانقطاع النفس أثناء النوم، ومرض السكري من النوع الثانى.

السبب الكامن وراء متلازمة تكيس المبايض غير معروف بشكل قاطع، ولكن معظم الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض لديهم أعراض مماثلة لأعراض ارتفاع هرمون التستوستيرون الأخرى.

ويبدو أيضًا أن العوامل الوراثية وزيادة الأنسولين من العوامل المساهمة في متلازمة تكيس المبايض. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط متلازمة تكيس المبايض بانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، ومقاومة الأنسولين، وارتفاع الدهون الثلاثية، وارتفاع الكوليسترول السيئ (LDL)، والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية لكن هناك مجموعة متنوعة من العلاجات لعلاج تكيسات المبيض.

نمو الشعر الزائد

نمو الشعر الذكوري الذي يكون عادةً داكنًا وخشنًا على الصدر أو الظهر أو الوجه.

قد يتجاوز ارتفاع هرمون التستوستيرون عند النساء ظهور الشعر البسيط في بعض الأحيان ويتسبب في ظهور أعراض أخرى في عملية تسمى الرجولة تشمل علامات الرجولة:

-انخفاض حجم الثدي

-تساقط الشعر المفرط

-حب الشباب

-ضخامة العضلات

-خشونة الصوت

فرط تنسج الغدة الكظرية الخلقي

فرط تنسج الغدة الكظرية الخلقي هو مجموعة جماعية من الاضطرابات الوراثية المرتبطة بالغدد الكظرية، التي تنتج الأندروجينات والكورتيزول.

تساعد هذه الهرمونات في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للجسم وضغط الدم. تفرز الغدد الكظرية أيضًا هرمونات الذكورة والتستوستيرون.

في حالة تضخم الغدة الكظرية الخلقي، يكون هناك نقص في الإنزيم اللازم للمساعدة في تنظيم إفراز هذه الهرمونات، مما يؤدي إلى إنتاج كمية قليلة جدًا من الكورتيزول وكمية كبيرة جدًا من هرمون التستوستيرون.

يمكن أن يكون تضخم الغدة الكظرية الخلقي خفيفًا (تضخم الغدة الكظرية الخلقي غير الكلاسيكي) أو شديدًا (تضخم الغدة الكظرية الخلقي الكلاسيكي).

أعراض تضخم الغدة الكظرية الخلقي مماثلة لأعراض الحالات الأخرى المرتبطة بمستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة لدى النساء:

-خشونة الصوت

-حب الشباب

-زيادة شعر الوجه والجسم

-دورة شهرية غير منتظمة وغير متكررة

-توقف النمو في مرحلة البلوغ، ولكن النمو السريع أثناء الطفولة

مشاكل الغدة الدرقية

تشارك الغدة الدرقية في مجموعة واسعة من الوظائف الجسدية، مثل التمثيل الغذائي وإنتاج وتركيز الهرمونات في الجسم. وقد أكدت الدراسات وجود صلة غير مباشرة بين قصور الغدة الدرقية (حالة الغدة الدرقية غير النشطة) ومستويات هرمون التستوستيرون.

يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى انخفاض إنتاج الجلوبيولين المرتبط بالهرمون الجنسي (SHBG)، وهو أمر ضروري لموازنة الهرمونات الجنسية في دم الشخص.

إذا انخفضت مستويات SHBG إلى مستوى منخفض للغاية، فقد ترتفع مستويات هرمون التستوستيرون، وتتبع ذلك الأعراض المصاحبة.

مقاومة الأنسولين

تحدث مقاومة الأنسولين عندما يفشل الجسم في التعرف على هرمون الأنسولين، مما يؤدي لاحقًا إلى زيادة مستويات السكر في الدم. ثم يظل الأنسولين غير مستغل في مجرى الدم، مما يعزز إنتاج هرمون التستوستيرون في المبايض.