شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق يمكنك من خلالها تصنيع فيتامين د فى جسمك من ضوء الشمس الطبيعي والان مع تفاصيل الخبر

فيتامين د مهم للغاية لصحتك وبشرتك، يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى مشاكل مثل الاكتئاب وهشاشة العظام وضعف صحة العظام والتعب وضعف العضلات والتشنجات وتقلبات المزاج وما إلى ذلك، أفضل طريقة للحصول على جرعتك اليومية من الفيتامين هي إما من خلال النظام الغذائي أو من أشعة الشمس المباشرة.

استخدم واقي الشمس

وفقا لموقع "هيلث سايد" للاستفادة من كل فوائد الشمس هي عادة جيدة لأنها لن تعزز فيتامين د لديك فحسب، بل ستحافظ أيضًا على شباب بشرتك وتوهجها، ومع ذلك، فإن أشعة الشمس قاسية وتحتوي على الأشعة فوق البنفسجية التي تضر بالبشرة، لذا، يوصى بوضع طبقة سميكة من واقي الشمس قبل الخروج.

استخدمي زيت جوز الهند

يساعد تدليك الجسم بزيت جوز الهند على امتصاص الجلد لفيتامين د بشكل أسرع، هذا علاج قديم يُنصح به أيضًا للأطفال حديثي الولادة لتعزيز المناعة.

التعرض لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة يوميا

حافظ على الحد الزمني عندما تكون في الشمس، لا يجب أن تبقى لفترة قصيرة جدًا أو حتى طويلة جدًا من 15 إلى 20 دقيقة في الشمس كافية لتخليق فيتامين د، افعل ذلك كل يوم للحصول على أفضل النتائج.

اختر أفضل وقت لتصنيع فيتامين د

وفقًا لمجلة Healthline، فإن أفضل وقت لإنتاج فيتامين د من أشعة UVB هو منتصف النهار عندما تكون الشمس في أعلى مستوياته، يمكنك الجلوس في الشمس لمدة 20 دقيقة بين الساعة 10 صباحًا و3 مساءً.

لا تبقى في الشمس لفترة طويلة

تذكري أن تحافظي على الوقت، فالجلوس في الشمس بعد الظهر لفترة طويلة قد يؤدي إلى لسعات الشمس والطفح الجلدي وحروق الشمس ومشاكل جلدية أخرى.