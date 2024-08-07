المستشفى السعودي الألماني في جدة ينجح بعلاج أول حالة أورام بأحدث جهاز إشعاعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

في إنجاز جديد يضاف لسجل نجاحاته الرائدة، نجح مركز الأورام في المستشفى السعودي الألماني في جدة بإشراف الدكتور إيهاب الناقوري، في علاج أول حالة أورام بأحدث جهاز إشعاعي “المعجّل الخطيّ ثلاثي الأبعاد”، حيث تم الاجراء الجراحي لمريض في العقد الخامس من عمره كان يعاني من ورم سرطاني بالفك مع انتشاره بالغدد الليمفاوية.

وبعد عمل الجراحة اللازمة تم تشخيص المريض من قبل الدكتور محمد عبد الرحيم استشاري العلاج الاشعاعي والذي اتخذ القرار بإعطاء المريض جرعات اشعاعية بأحدث الطرق العلاجية باستخدام جهاز المعجّل الخطيّ وبتقنية العلاج بالدوران، ليتم استئصال الورم من الفك السفلي للمريض، من خلال توصيل جرعة ثلاثية الأبعاد من الإشعاع بدورة واحدة من مسرع خطي، مع الحفاظ الكامل على الغدة تحت الفك والتي تقع بالكامل داخل الهدف، وهي إحدى الطرق الحديثة التي تعتمد على جهاز العلاج الإشعاعي الجديد.

وتعد هذه العملية الجراحية أول حالة علاج بالقوس المعدّل الحجمي “VMAT”، وهو نوع من العلاج الإشعاعي يتمّ من خلاله توصيل جرعة ثلاثية الأبعاد من الإشعاع بدورة واحدة.

وفي إطار التزامها بهدفها المتمثل في تخفيف آلام الناس وتحسين حياتهم، تحرص السعودي الألماني الصحية على توظيف خبراتها الطبية الرائدة واعتماد أحدث المنهجيات العلاجية والابتكارات الطبية لإرساء معايير جديدة لكفاءة الرعاية الصحية. وتعد هذه العملية الإضافة الأحدث لسجل التدخلات الجراحية المتقدمة التي أجرتها مستشفيات المجموعة بنجاح وكفاءة، وبالاعتماد على نخبة الكوادر الطبية التخصصية.

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