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صحيفة بريطانية: باحثون يستخدمون الكلاب لاكتشاف سرطان الأمعاء

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إيناس البنا

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 02:00 م

 حاسة الشم لدى الكلاب من أقوى الحواس، حتى أنها تستطيع اكتشاف ملعقة صغيرة من السكر في حوضين للسباحة بحجم أوليمبي، وفقا لتقرير صحيفة إكسبريس البريطانية فإن نوعية كلاب لابرادور هيتي ذات اللون الأحمر الثعلبي تمكنت من اكتشاف سرطان الأمعاء من خلال عينة بول جاءت من مريض مصاب.


وذكر التقرير أن هذا النوع من الكلاب يتم تدريبها من مؤسسة كلاب الكشف الطبى للتعرف على رائحة سرطان الأمعاء، فالبيانات التي تم جمعها أثناء تدريب الكلاب يمكن أن توفر رؤى  حول بعض المركبات ، والتي بدورها يمكن تطويرها باستخدام تكنولوجيا التشخيص عن طريق الذكاء الصناعى.

 

وشهدت الجمعية أيضًا اهتمامًا من جانب الأطباء العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS لفحص عينات البول مبدئيا بواسطة الكلاب، وخاصة للمرضى الذين يخضعون للمراقبة بحثًا عن تكرار الإصابة بسرطان الأمعاء.

تم إطلاق مؤسسة كلاب الكشف الطبي في عام 2008 بعد اكتشاف مدى قدرة الكلاب على اكتشاف الأمراض عن طريق الشم، تبع ذلك دراسات أخرى حول الملاريا ومرض باركنسون وفيروس ، حيث يمكن للكلاب أن تحدث تحولاً جذرياً في عملية الفحص.


كلاب

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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