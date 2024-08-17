إيطاليا وكوريا تعززان المراقبة لمنع انتشار جدري القردة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية رفع مستوى المراقبة التشخيصية لفيروس جدري القرود، مشيرة إلى أن الوضع تحت السيطرة.

ونقلت وكالة “أنساميد” الإيطالية عن وزارة الصحة القول: إن “الوضع الوبائي في إيطاليا بالوقت الحالي تحت السيطرة، حيث لم يتم تسجيل أي حالات من السلالة الجديدة من جدري القرود في الوقت الحالي”.

وكان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها قد رفع مستوى التأهب لمخاطر جدري القرود، وحثّ البلدان على الحفاظ على مستويات عالية من الوعي بين المسافرين القادمين من الخليج 365 المتضررة.

وفي الإطار نفسه، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تعزيز إجراءات الحجر الصحي والمراقبة على منافذ الدخول إليها.

وأوضحت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية أن “المسؤولين أكدّوا أن الوضع الحالي لجدري القردة في كوريا لا يزال تحت السيطرة في ظل البروتوكولات الحالية”، وأنه تقرر تعزيز إجراءات الحجر الصحي والمراقبة دون إعادة إصدار تحذير الأزمة الذي تم رفعه في شهر مايو الماضي.

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