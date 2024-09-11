السعودية | جمعية ” المودة ” تطلق برنامج “تحدي غرس القيم” لصناعة الأفلام للطلاب الجامعيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية الموسم الثاني من برنامج “تحدي غرس القيم”، الذي يُعنى بصناعة الأفلام القصيرة عبر منصة العائلة، لطلاب المرحلة الجامعية بالمملكة، لتعزيز القيم الأسرية وإبراز روح التحدي بين الطلاب والطالبات.

ويشارك في البرنامج سبع جامعات، هي جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وجامعات جدة، ودار الحكمة، وعفت، والأعمال والتكنولوجيا، وكلية جدة العالمية.

وأوضح مدير الجمعية محمد آل رضي، أن الجمعية تسعى من خلال البرنامج إلى تعزيز دور الشباب أسرياً ومجتمعياً، للوصول إلى جيل واعٍ بدوره ومسؤولياته تجاه أسرته ومجتمعه، عبر تقديم دعم إرشادي وتوعوي ودورات تدريبية مجانية، إضافة إلى التدريب الميداني لطلاب الجامعات.

وبيّن أن المبادرة تأتي في إطار جهود “جمعية المودة” لتعزيز دور القطاعات غير الربحية في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، وتمكين الشباب بشكل أكبر لتشجيعهم على المشاركة في الحياة الاجتماعية وتمكينهم فيها.

يذكر أن البرنامج يقدم جوائز مالية للفائزين، تبدأ من 25,000 ريال للفريق الفائز بالمركز الأول، و20,000 ريال للمركز الثاني ، والمركز الثالث 17,000 ريال، والرابع 15,000 ريال، والخامس 13,000 ريال، وأخيرًا المركز السادس على 10,000 ريال، وستعرض الفيديوهات الفائزة عبر عدة منصات، إضافة إلى منح 40 ساعة تطوعية لكل طالب مشارك.

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