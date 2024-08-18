حقن من حمض السلمون تستخدم أقنعة للوجه و كيم كارداشيان وجينيفر أنيستون جرّبتا العلاج

قد تكون سمعت عن علاجات الوجه بالدم، حيث يُستخدم الدم الخاص كعلاج، ومخاط الحلزون الذي يدّعي عشاق الجمال أنه يرطب ويهدئ البشرة. الآن، استعد لأحدث صيحات التجميل: علاجات الوجه بحيوانات منوية السلمون.

شاعت هذه العلاجات بفضل كيم كارداشيان وجينيفر أنيستون، وتتضمن هذه الطريقة المثيرة للجدل حقن متعدد النيوكليوتيدات المستخرج من حمض السلمون النووي في البشرة. يعتقد أنها تحفز إنتاج الكولاجين، مما يعزز المظهر العام ويشد البشرة.

و بينما أشاد عشاق العناية بالبشرة بفوائد هذا العلاج، يعرب بعض أطباء الجلد عن قلقهم بسبب نقص المعلومات والأبحاث حول تأثيراته.

و مع أن الأبحاث حول الموضوع محدودة، لكن تم استخدام متعدد النيوكليوتيدات سابقًا في الطب لعلاج التهاب المفاصل المزمن وجروح الركبة، وفقًا لمجموعة Save Face التي تدعو إلى علاجات تجميلية آمنة.

وقد وجدت دراسة إيطالية في عام 2021 نُشرت في مجلة الأمراض الجلدية التجميلية أن أكثر من 80% من المشاركين أبلغوا عن تحسن في وجوههم ومنطقة الصدر والرقبة واليدين وفروة الرأس وعلامات التمدد.

و كشفت كارداشيان، 43 عامًا، في حلقة حديثة من برنامج The Kardashians أنها خضعت للعلاج. وقالت لوالدتها كريس جينر، "لقد حصلت على علاج وجه بحيوانات منوية السلمون مع حقنها في وجهي."

كما تحدثت جينيفر أنيستون عن العلاج في مقابلة مع صحيفة وول صحيف ستريت جورنال في آب أغسطس الماضي، معبرة عن شكوكها الأولية. "في البداية، قلت: 'هل أنتم جادون؟ كيف تحصلون على حيوانات منوية السلمون؟'" خضعت نجمة فريندز للعلاج لكنها ذكرت أنها لم تلاحظ أي فرق في مظهرها.

و يُنظر إلى العلاج كجزء من اتجاه أوسع لـ "التعديلات" - وهي إجراءات تهدف إلى تحسين المظهر العام دون تغيير كبير في الشكل. وأشارت فيونا روس، إلى أن "حيوانات منوية السلمون منتج عالي التجدد يوفر فوائد عديدة. لا يغير مظهرك ولكنه يعززه، وهو ما يبحث عنه الكثيرون في العلاج."

"إنه رائع للبشرة خارج وجهك، ويعالج التراخي في الرقبة أو حتى تجديد اليدين. يمكنك تطبيقه في أي مكان - حتى على المعدة والأرداف والفخذين. لقد كان لدي مرضى يعالجون تقريبًا جميع أجزاء أجسامهم؛ إنه متعدد الاستخدامات للغاية. أما بالنسبة للآثار الجانبية، فقد يترك الإجراء كدمات صغيرة وتورمات، لكنها تختفي في غضون بضعة أيام."

وقد تم "الترويج" لعلاجات الوجه بحيوانات منوية السلمون جيدًا، وفقًا لمايكل براغر، ممارس تجميل في نايتسبريدج، والذي صرح بأنها تعمل بطريقة مشابهة لأي محفز حيوي. "أي جسم غريب أو مهيج يتم إدخاله في الجلد يحفز إنتاج الكولاجين، وهو ما فعله الناس لسنوات مع الفيلرز"، قال. "أعتقد شخصيًا أن هذا مجرد شعار تسويقي."

وبخصوص المخاطر المحتملة أو الآثار السلبية، هناك قلق بسيط بخلاف الاحمرار المؤقت. "حقنت جرعتين أو ثلاث من [متعدد النيوكليوتيدات]"، قال براغر. "بعد الحقن، أصبح الجلد أحمر وملطخًا، ولكن لم يحدث شيء آخر."

و يعتقد براغر أن العلاج قد "لا يكون عادلاً للمستهلكين"، حيث يكلف حوالي 400 جنيه إسترليني للجرعة. "ما الذي يمكن أن يحدث خطأ؟ حسنًا، أنت تدفع أساسًا لشيء لا يفعل شيئًا على الإطلاق. صفر. لا شيء"، أضاف، مشيرًا إلى أنه يمكن تحقيق نتائج مماثلة مع العلاجات الأكثر رسوخًا.

ولا شك أن المنتج مكلف، لذا يتم تسويقه بشكل كبير، ويتحدث عنه كل صحفي تجميل... إنه ليس عادلاً للمستهلك."

و بريجر على استعداد لتطبيق المنتج عبر الجلد باستخدام الإبر الدقيقة، لكنه "غير مرتاح" للحقن المباشر. وقال: "ما يزعجني بشأن البوليمرات النووية هو أنه عند فتح العلبة، لا يوجد الكثير من المعلومات حول محتوياتها."

"لهذا، من هذه الناحية، لست مرتاحًا لحقنها. و يبدو أن تطبيقها السطحي على الجلد أكثر ملاءمة."

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