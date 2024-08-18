السودان يعلن رسمياً تفشي وباء “الكوليرا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - C

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، رسمياً أمس تفشي وباء “الكوليرا” في السودان، وذلك نتيجة للأوضاع البيئية والماء غير الصالح للشرب في عدد من المواقع.

وأكد وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، أن قرار تفشي وباء الكوليرا في السودان، اتخذ بحضور كل المعنيين على المستوى الاتحادي، ووزارة الصحة في ولاية كسلا، ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من الخبراء، بعد عزل “المايكروب” خلال الفحص المعملي، وثبت أنه “كوليرا”.

وأوضح إبراهيم، أن ولايتي كسلا والقضارف بشرق السودان، هما الأكثر تضررا من الوباء، من دون أن يحدد عدد الحالات التي تم رصدها.

ويشهد السودان منذ عدة أسابيع أمطاراً غزيرة أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص وظهور عدد من الأمراض، مع زيادة حالات الإسهال خصوصاً بين الأطفال.

والكوليرا هي عدوى إسهالية حادة تنتج من تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا تحتوي الكوليرا، حيث يتسبب الإسهال والجفاف الشديد في بعض الحالات إلى الوفاة خلال ساعات.

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