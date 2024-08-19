شكرا لقرائتكم خبر عن احمى طفلك من الإنترنت.. كيف يؤثر الجلوس أمام الشاشات على الظهر ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

اعتاد الأطفال في الوقت الحالي، الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات خاصة الموبايل واللاب توب وغيرها من الوسائل لمتابعة الإنترنت، وقد أثر هذا الأمر بشكل كبير على صحة الطفل بشتى الطرق ولعل أبرزها آلام الظهر والرقبة والرأس وغيرها من الأعراض الجسدية بخلاف التأثير على الصحة العقلية، ونرصد الأضرار التي يؤثر بها الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات على الظهر ونصائح للوقاية منها وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

يُهدد الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات، الأطفال بالعديد من المخاطر الصحية، من بينها آلام الظهر وذلك نتيجة للجلوس فترات طويلة دون حركة أو في وضعية خاطئة وغير مريحة، وذلك سببه نهم الطفل في متابعة الإنترنت دون وعي بطريقة جلوسه صحيحة أم خاطئة، وقد يسبب ذلك مجموعة من المشكلات مثل انحناء العمود الفقرى وذلك نتيجة الجلوس في وضعية خاطئة.

ويؤثر الجلوس لساعات طويلة أيضًا على الدورة الدموية في الجسم ما يترتب عليه مشاكل أكثر خطورة في حالة تكرار الأمر، مثل انسداد في أحد الأوردة وغيرها من المشكلات.

فيما يلى.. نصائح للوقاية من مشاكل آلام الظهر للأطفال عند الجلوس أمام الشاشات

في البداية، يجب تفادى الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات دون آخذ راحة والقيام للحركة أو أي نشاط بدنى لتفادى أي مشاكل في الظهر.

من المهم الجلوس في وضعية صحيحة حتى لا يتضرر العمود الفقرى.

الجلوس على مقاعد مريحة في وضعية ظهر مستقيمة لتفادى أي ضرر أو آلام في الظهر.

احرص على المشى بعد الأكل أو القيام بأى نشاط بدنى ولا تلزم الجلوس.

احرصى على ممارسة طفلك للرياضة أو أي نشاط بدنى حتى يعتاد على الحركة وصرف ذهنه عن الجلوس فترات طويلة أمام الشاشات.