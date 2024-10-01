المنار: لم يسجل أي خرق ميداني للحدود في جنوب لبنان حتى الساعة من قبل الجيش الاسرائيلي

اشارت قناة "المنار" الى انه لم يسجل أي خرق ميداني للحدود في جنوب لبنان من قبل الجيش الاسرائيلي حتى الساعة، ولفتت الى انه عندما تدوي صافرات الانذار في المستعمرات المحيطة بالمواقع العسكرية الاسرائيلية الحدودية، يعني ان الاستهدافات التي تنفذها المقاومة لازالت لتحركات داخل الاراضي المحتلة.
ذكرت بانه يتركز القصف المدفعي الصهيوني المتواصل على محيط كفركلا وسهل واطراف الخيام في ظل تحليق كثيف للمسيرات المعادية وتنفيذ الطائرات الحربية غارات على المنطقة بين الحين والآخر.
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