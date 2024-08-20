شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى إزاى بيفحص الطبيب طفلك حديث الولادة فى الدقائق الأولى من حياته والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة هبة نبيل محمد عزمى، استشارى الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى التحرير العام التابعة لمديرية الصحة بالجيزة، إن طبيب الأطفال يُجري فحوصات مهمة لحظة الولادة للطفل، منها أن رئة الطفل سليمة وأن الأكسجين يصل للمخ.

وأشارت إلى أن فحص طبيب الأطفال للمولود يستبعد العيوب الخلقيه لأن هناك مشاكل إذا تم اكتشافها مبكرا تفرق بشكل كبير مع الطفل.

وأوضحت أن فحص حديثى الولادة يكون من رأس الطفل لقدميه كالتالي:



1. القدم

فحص القدم جيدا وكذلك شكل الأصابع.

2.الساق

التأكد من أن التقوس الموجود فى ساق الطفل طبيعي وليس مرضيا.

3.مفصل الحوض

من أهم الفحوصات لأنه لو موجود خلع مفصل الحوض لا بد من التشخيص المبكر بالسونار والأشعة وحل الموضوع يكون بسيطا على عكس لو اتشخص بعد مشى الطفل، حيث يكون حينها الحل صعبا ويحتاج تدخلا جراحيا.

4.الأعضاء التناسلية

في الذكر يقوم الطبيب بفحص الخصيتين، وأنه لا توجد خصية معلقة أو مياه على الخصية ومكان خروج البول وكذلك هل يوجد فتق إربي.

وفى الفتيات يتم فحص العضو التناسلي وهل يوجد فتق إربي.

وكذلك فحص فتحة الشرج والتأكد من أنها في مكانها الطبيعي ولا يوجد بها انسداد.

5. أعضاء البطن

الكبد والطحال والكلي لا بد من فحصها جيدا والتأكد من عدم وجود تضخم.

6. الصدر

فحص شكل الصدر ومعدل التنفس وسماع صوا الرئتين.

7. القلب

أهم فحص في الأطفال لاكتشاف العيوب الخلقية للتدخل المبكر لأنه يفرق في علاج بعض الأمراض.

8. الفم والشفاه

التأكد من لون الشفاه واللسان أنه طبيعي ومن فتحه سقف الحلق أنها مغلقة وأن اللسان ليس مربوط وعدم وجود شفه أرنبية.

٩.الرأس

قياس محيط الرأس وملاحظة لو فيه تجمع دموي أو تجمع مائي وفحص فتحات النافوخ الاماميه والخلفية.

10. اليد

فحص اليد والأصابع وحركة اليدين لاستبعاد خلع الكتف والشلل الوليدي.

11. فحص ظهر الطفل واستبعاد التشوهات

12. القياسات الأولية

الوزن ومحيط الرأس والطول

13.الصفراء

فحص الصفراء وطلب فصيله دم الأم لأنها اهم حاجه في علاج ومتابعه الصفراء.

14. الجلد

فحص الجلد واستبعاد وجود الوحمات الدموية.

15. الانعكاسات العصبية للطفل