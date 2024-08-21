شكرا لقرائتكم خبر عن هل جدرى القرود مميت؟.. 6 أسئلة توضح خطورته والان مع تفاصيل الخبر

حذرت منظمة الصحة العالمية من جدرى القرود، حيث يمثل حالة طوارئ تثير قلقا دوليا، وخلال هذا التقرير نستعرض حقيقة إذا كان هذا الفيروس مميتا أم لا، وفقا لموقعى CDC وHEALTHSHOT.

ما جدرى القرود؟

جدرى القرود هو فيروس نادر ينتقل من الحيوانات إلى البشر.

ما أعراض جدري القرود؟

أعراضه تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى والقشعريرة والطفح الجلدي الذي قد يستغرق أسابيع حتى يختفي، وتظهر الأعراض خلال يوم إلى 21 يوما من الإصابة، وتستمر الأعراض لمدة من أسبوعين لشهر، وقد تستمر لفترة أكثر للأشخاص المصابين بضعف جهاز المناعة.

من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بجدرى القرود؟

أوضحت التقارير أن هناك العديد من الفئات أكثر عرضة للإصابة وهم..

- الحوامل.

- كبار السن.

- أصحاب الأمراض الخلل المناعي.

- أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأطفال.

كيف يمكن الوقاية من جدري القرود؟

- عدم التلاصق.

- تجنب التلامس أو المعاملة المباشرة مع الشخص المصاب.

- تطهير الأيدي بعد ملامسة الأسطح الخارجية.

- طهي الأطعمة جيدًا.

- تجنب التعامل مع الحيوانات .

هل جدري القرود مميت؟

أوضحت التقارير المنشور عن جدري القرود، أنه قد يعرض حياة الفئات الأكثر عرضة له من أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية والحوامل وكبار السن والأطفال إلي الإصابة الشديدة التي قد تصل للوفاة، خاصة أصحاب الأمراض المناعية، لكن أي فئة أخرى تصاب به قد يكون الأمر بسيطا، لكنه يجب الجلوس في المنزل تجنبا لانتشار وانتقال المرض للآخرين.

ما علاج جدري القرود؟

لا توجد علاجات مضادة للفيروس، لكن يمكن علاج الأعراض عن طريق أخذ مضاد حيوى، ومسكنات لتخفيف الألم، والأعراض.