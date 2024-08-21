شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لتحقيق السلام النفسى.. لتبقى إيجابيا مع الأشخاص السلبيين والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون من الصعب الحفاظ على روح إيجابية عندما يفكر شخص ما حولك دائمًا بشكل سلبى، ولدى بعض الأشخاص نظرة سلبية تجاه الحياة ولأنهم يشكون دائمًا، فإن مشاركة طاقتك ومساحتك معهم قد يجعلك تشعر بالاستنزاف العاطفى والعقلى، ويمكن أن تصبح هذه التجارب مرهقة للغاية لدرجة أنك قد تجد صعوبة فى الاستجابة بشكل داعم، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

يجب أن تتعلم كيف تحافظ على سلامتك بينما تبدى التعاطف والتفهم للآخرين، يعد تعلم الموازنة بين الجانبين أمرًا مهمًا فى مثل هذه المواقف، لا يمكننا استفزاز أى شخص للتغيير، لكن يمكننا التحكم فى كيفية استجابتنا، إذا كنت تكافح من أجل تحقيق هذا التوازن الصحى، فيجب أن تتعلم كيف تظل إيجابيًا.

نصائح يجب اتباعها عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الأشخاص السلبيين 1. الحفاظ على حدود واضحة

كن واضحًا عند وضع حدودك فيما يتعلق بكمية الوقت الذي تقضيانه معًا أو الموضوعات التي تناقشانها، على سبيل المثال، في كل مرة تقابل فيها صديقًا معينًا وإذا كان هذا الشخص يشتكي كثيرًا، فقد تفكر في أخذ استراحة من صديقك لفترة من الوقت والتواصل بدلاً من ذلك مع أصدقاء إيجابيين آخرين، إذا كانت علاقتك وثيقة، فيمكنك حتى إخبار هذا الشخص بحدودك من أجل حماية صحتك العقلية ومنع نفسك من الإرهاق بسبب السلبية.

2. ممارسة التعاطف

لا يجب أن تكون وقحًا مع شخص يمر بأوقات عصيبة، وفهم السبب الجذري لسلبية شخص ما يمكن أن يسهل التعامل معه، حاول أن تضع نفسك في مكان ذلك الشخص، وانظر إلى الموقف من وجهة نظره، قد تساعدك هذه التقنية على الشعور بمزيد من التعاطف وأقل تأثرًا بسلبيته، إن ممارسة التعاطف دون أخذ الأمر على محمل شخصي يمكن أن يساعدك على دفع ذلك الشخص للخروج من أي مساحة مظلمة دون أن تتأثر.

3. تقليل التعرض

إذا كان أحد الأشخاص المقربين منك سلبيًا بشكل مستمر، فلا داعي لقطع علاقتك بهذا الشخص تمامًا، ولكن يمكنك الحد من عدد مرات مقابلتك له. كن حريصًا على كيفية مشاركة وقتك وطاقتك مع شخص ما. إذا كنت تتأثر، فقد تفكر في قضاء الوقت مع هذا الشخص بطرق مختلفة. على سبيل المثال يمكنك التخطيط لزيارات أقصر وجدولة الأنشطة حيث يكون نطاق المحادثة محدودًا مثل مشاهدة فيلم معًا أو الذهاب إلى فصل فني أو رقص.

4. ممارسة الأنشطة التى تساعد على تخفيف التوتر

عندما تعلم أنك ستقابل شخصًا سلبيًا، يمكنك تنفيذ تقنيات مثل اليقظة والتنفس العميق لتجعل نفسك متمركزًا وهادئًا، حتى عندما تكون مع هذا الشخص، حافظ على تركيزك على أنفاسك لتظل حاضرًا. بعد انتهاء الاجتماع، خذ وقتًا للاسترخاء وتحرير جسمك من التوتر من خلال أنشطة مثل اليوجا أو كتابة اليوميات أو المشي القصير.

5. ركز على الحل

عندما تشعر بأن المحادثة الجارية مع أي شخص بدأت تتحول إلى شكاوى ومشاكل، حاول أن تعطي لهذا الشخص وجهة نظر جديدة في نفس المواقف، يمكنك تحديد الحلول الممكنة أو النتائج الإيجابية بدلاً من ترك الشخص يركز على السلبيات.