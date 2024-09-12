القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:



بعث الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هـ.

وجاء في نص البرقية: الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد نبي الرحمة محمد صلوات الله عليه وسلامه يطيب لى أن أبعث بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب أمُنيات الصحة والعطاء داعيًا الله أن يعيدها عليكم وعلى مصر وشعبها بكل الخير واليمن والبركات.

وأضاف وزيرالدفاع: رجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم بهذه الذكرى المشرفة، لميلاد خير البشر ونبي الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه، يؤكدون أن مصر ستظل بعطائهم وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطنًا عزيزًا لكل المصريين واضعين أمنها وسلامتها وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار، مستعدين للبذل والفداء من أجل أن تظل القوات المسلحة قوية شامخة قادرة على الوفاء بالمسئوليات العظيمة التي كلفها بها شعب مصر العظيم.

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية.

وأصدر الفريق أول عبد المجيد صقر، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.