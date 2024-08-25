شكرا لقرائتكم خبر عن المشى مفيد لصحتك.. يقوى عظامك ويعالج الخشونة بتغذية وتحسين الغضاريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فوزى خطاب أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بطب عين شمس، خلال المؤتمر العالمى لاعوجاج العمود الفقرى المنعقد حاليا بالقاهرة، إن المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام لازم نعالجهم لأنهم أكثر عرضه للإصابة بالكسور التى تحد من حياتهم اليومية والإصابة بالكسور نتيجة بعض الإصابات البسيطة.



وأضاف، إن الحركة وممارسة المشى مهم جدا لأنه يحسن ويقوى من كثافة العظام والغضاريف حتى مع الاصابة بالخشونة فإن المشى يحسن الغضاريف ويجعلها تأخذ الغذاء الخاص بها من خلال الحركة، لأن الحركة مفيدة لكل عضو فى الجسم، موضحا إن الغضاريف تتغذى من البيئة المحيطة بها وتشفط الغذاء الذى تحتاجه من الأنسجة المحيطة بها..



وأشار إلى أن المؤتمر غطى موضوع مهم جدا، وهو اعوجاج العمود الفقرى فى صغار السن، موضحا، إن التعامل مع صغار السن محتاج إلى فريق عمل متخصص دكتور جراحة عمود فقرى و جراحة مخ وأعصاب و أطفال ومتخصصين من الأشعة وفريق عمل مع أطباء العلاج الطبيعى، ودكتور تغذية لتحسين الوظائف الحيوية بالإضافة إلى توافر دكتور صدرية لأن اعوجاج العمود الفقرى قد يصاحبه مشكلة بالتنفس، حيث يحتاج الطفل إلى فريق عمل متكامل للتعامل مع هذه الحالات مشيرا إلى أن الاعوجاج فى مرحلة المراهقة قد يحتاج إلى بعض التدخلات لإصلاح اعوجاج العمود الفقرى، للحفاظ على مرونة العمود الفقرى، موضحا، إن الجراحات التقليدية تعتمد على إصلاح اعوجاج العمود الفقرى ووضع المسامير لتثبيت العمود الفقرى، والجديد هو وضع المسامير والدعامات التى تحافظ على مرونة العمود الفقرى، وينمو فى نفس الوقت.



وقال، إنه خلال المؤتمر فتحنا باب المناقشة عن علاج هشاشة العظام لأن الكثير من المرضى عندما يسقطوا تحدث لهم كسور ويتم إجراء العديد من العمليات الجراحية لهم، ويأخذوا علاج باسط العضلات وينسوا انهم يحتاجون لعلاج هشاشة العظام، موضحا إن هناك أدوية لعلاج هشاشة العظام تؤخذ مرة كل 6 أشهر تؤخذ تحت الجلد ويحدث استجابة كبيرة وتؤدى للمحافظة على كثافة العظام الموجودة بل إن هناك بعض الأدوية التى ظهرت مؤخرا تبنى العظام وتقلل نسبة حدوث وتكرار الكسور.



وأكد، إن هشاشة العظام تاتى نتيجة التقدم فى العمر، وهى النوع الذى يعانى منه معظم الناس، وهناك نوع آخر يأتى نتيجة الاصابة ببعض الأمراض مثل الروماتويد أو وجود مشاكل فى الغدد الصماء .