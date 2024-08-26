شكرا لقرائتكم خبر عن ماتكسليش .. تمارين سهلة بعد انقطاع الطمث تضبط هرموناتك والان مع تفاصيل الخبر

سن اليأس هو ذلك السن الذى تتحول فيه المرأة تمامًا جسمانيًا وعقليًا وهرمونيًا، فجسمها في تلك المرحلة يعمل على التأقلم على الوضع الجديد الذى يحدث لها بعد التوقف عن إتيان الدورة الشهرية، واضطراب الهرمونات، والتحول من مرحلة الإنجاب إلى مرحلة عدم الإنجاب، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

وتابع التقرير أن المرأة في تلك المرحلة تشعر بالكثير من الأعراض المرضية والتي من بينها، العرق وزيادته المفرطة، ونوع من الحرارة المفاجئة والهبات الساخنة، كذلك فقدان شديد في الهمة والنشاط والشعور بالكسل والخمول الشديد، كذلك الشعور السريع بالإجهاد والتعب العام.

وتابع التقرير أن المرأة في سن اليأس بعدم الامتئال للراحة والتركيز على التمرينات الرياضية حتى الخفيفة منها، وحركة الجسم المستمرة، لتعزيز سلامة وصحة العضلات والأعصاب وليونة الجسم ومرونته كذلك، وذلك لأن سن اليأس تفقد فيه المرأة الكتلة العضلية في كثير من الحالات، والتمرينات في تلك المرحلة هي السبيل الأهم للتخلص من الكسل والخمول.

تدريبات القوة وتمرينات القوة للسيدات في تلك المرحلة تعزز من قوة الجسم، وتمرينات القوة مجموعات سهلة التطبيق فى المنزل أو الصالات الرياضية، مثل تمارين الضغط والدفع والأثقال، وتعزز من كثافة العظام وتحسين ليونة الجسم، وكذلك تعزيز مستويات الهرمونات وانضباطها التام، وتحسين مستويات هرمون الاستروجين الطبيعى المعزز للأنوثة، وزيادة كتلة الدهون الصحية، كذلك تحسين صحة المفاصل والعظام، وكذلك تعزيز التمثيل الغذائي والهضم السليم والصحى.