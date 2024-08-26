شكرا لقرائتكم خبر عن خليط العسل بالمسكرات.. يعزز صحة الدماغ ويحسن دفاعك ضد المرض والان مع تفاصيل الخبر

لا شك أن الجمع بين أكثر من طعام مفيد يعزز من الفائدة ويحوله إلى خليط سوبر، له فوائد مضاعفة وعظيمة، هذا هو الحال بالنسبة للعسل الصحى والمفيد الذى يعد خلطه ومزجه مع المكسرات بمثابة خليط الفائدة الذى يمد الجسم بالعناصر والفيتامينات والطاقة والقوة والسلامة كذلك.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن العسل له الكثير من الفوائد الصحية، فهو يحتوى على الكربوهيدرات الصحية التي تتعزز فائدتها بالكثير من العناصر الأخرى، مثل البوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين سى كذلك، العسل شفاء وله الكثير من الفوائد في تعزيز المناعة وتحسين حالة الجسم وتعزيز الصحة الأمة.

ووفقا للتقرير فإن العسل غنى بالفائدة، يعزز من البكتيريا النافعة في الأمعاء ويقوم التأكسد والإجهاد التأكسدى، كذلك يعمل على تقليل حدة الحموضة واضطرابات المعدة ويعزز صحة الجهاز الهضمى.

وأوضح أن العسل عند إضافة المكسرات عليه، يمكن أن تتعزز فائدته، من خلال تعزيز حدة الدهون الصحية في العسل، وكذلك زيادة حدة البروتينات الصحية، فضلا عن أنه يعزز الصحة والنشاط.

وعنه قالت الدكتورة صفاء توفيق استشارى التغذية معهد التغذية، إن العسل إذا ما أضفنا إليه إضافات صحية كان ذلك تعزيزا لفائدته، فهو غنى بمضادات التأكسد الصحية التي تقلل من اضطراب وتلف الخلايا، وبالتالي فإن تناول مزيج العسل بالمكسرات يعزز من:

نسب الدهون الصحية ويكفى الحصة اليومية من الدهون الصحية التي يجب أن تدخل للجسم يوميا

صحة الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية والانتباه واليقظة

تقليل الشعور بالكسل والخمول

تحسين الحالة المزاجية

تحسين دفاعات الجسم ضد المرض

تعزيز طاقة الجسم وتحسين الهضم الجيد والتمثيل الغذائي الجيد كذلك

تحسين الوزن وعدم الحصول على المزيد منه

ولكن أكدت ضرورة عدم الإفراط في تناول المكسرات بالعسل لعدم التعرض لإضرار الزايدة المحتملة في الوزن، أو زيادة نسب السكر في الدم، أو زيادة الدهون بنسب مرتفعة.