شكرا لقرائتكم خبر عن ما تأكله قد يحميك من الإصابة بالتهابات المسالك البولية.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

التهابات المسالك البولية هي مشكلة صحية شائعة، ويتم علاج معظم التهابات المسالك البولية بنجاح بالمضادات الحيوية، ولكن الوقاية دائمًا أفضل من العلاج، من خلال إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة واتباع بعض الاحتياطات باستمرار، يمكننا تقليل خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية بشكل كبير، بحسب موقع "تايمز ناو".

ويلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في تحسين وظائف الجسم، وخاصة الكلى والجهاز البولي، بالإضافة إلى ذلك، له تأثير كبير على قدرتنا على الوقاية من التهابات المسالك البولية.

- الحفاظ على تناول كمية كافية من السوائل أمر ضروري للصحة الجيدة سيساعد ضمان الترطيب المناسب في الحفاظ على كمية البول في النطاق الأمثل إن تكوين كمية جيدة من البول يساعد في إزالة البكتيريا من المسالك البولية، وهذا بدوره يساعد في منع حدوث التهابات المسالك البولية ويساعد في التعافي المبكر من الالتهابات النشطة أيضًا.

يجب توزيع تناول الماء على مدار اليوم بالكامل حتى يتم الحفاظ على ترطيب الجسم طوال اليوم.

إحدى القواعد الأساسية لضمان ذلك هي تناول كوب من الماء مرة كل ساعتين، وهذا يعني أننا نستهلك حوالي 2.5-3 لتر من الماء طوال اليوم.

يعتبر النظام الغذائي المتوازن عنصرًا أساسيًا في نمط الحياة الصحي الشامل.

من الضروري تناول كمية كافية من الفواكه والخضروات في نظامنا الغذائي، توفر هذه الفيتامينات ومضادات الأكسدة الأساسية التي تساعد في الحفاظ على عمل مناعتنا بشكل جيد.

كما يضمن تناول كمية جيدة من الألياف في نظامنا الغذائي حتى تكون حركات الأمعاء سلسة وتجنب الإمساك.

ويعد تجنب الإمساك مهمًا للغاية للحد من خطر الإصابة المتكررة بعدوى المسالك البولية.

الإفراط في تناول الأطعمة الحارة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أعراض التهابات المسالك البولية ويجعل النوبة أكثر إزعاجًا.

إن زيادة تناول الفواكه الحمضية يساعد في تخفيف أعراض التهابات المسالك البولية ويساعد أيضًا في منع تكرار العدوى.