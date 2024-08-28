شكرا لقرائتكم خبر عن لو عامل دايت.. وجبات خفيفة غنية بالبروتين ومنخفضة السعرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

تناول كميات مثالية من البروتين يوميًا يمكن أن يفيد صحتك بعدة طرق، فالوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين تشبع الجسم، ويمكن أن تساعد فى تقليل إجمالى السعرات الحرارية التى تتناولها، مما قد يعزز من وزن الجسم الصحى.

تلعب الوجبات الخفيفة المتوازنة دورًا حاسمًا فى سد الفجوة بين الوجبات، ما يضمن حصول جسمك على إمداد ثابت من العناصر الغذائية طوال اليوم، من خلال تضمين البروتين والألياف والدهون الصحية فى وجباتك الخفيفة، يمكنك تثبيت مستويات السكر فى الدم والحفاظ على كتلة العضلات ودعم صحة الجهاز الهضمى.

وأوضحت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية بطب قصر العينى، أن هذه العناصر الغذائية تعمل على توفير الطاقة وتقليل الرغبة الشديدة فى تناول الطعام وتحسين الوظيفة الإدراكية، ما يجعل الوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية مكونًا حيويًا لنظام غذائى صحى.

وأشارت إلى أنه إذا كنت تحاول زيادة تناول البروتين مع الحفاظ على تناول السعرات الحرارية، فمن المهم تضمين مصدر واحد أو أكثر للبروتين فى كل وجبة ووجبة خفيفة ومزج البروتين مع أطعمة منخفضة السعرات الحرارية وعالية الألياف.

الزبادي اليوناني مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، وهو ضروري لإصلاح العضلات ونموها، مما يساعد في الهضم ويعزز صحة ميكروبيوم الأمعاء.

هناك أيضا زبدة الفول السوداني التي تحتوى على بروتين نباتي يساهم في الحفاظ على العضلات وإنتاج الإنزيمات، يمكن اختيار التفاح لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، الذي يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ويدعم صحة الجهاز الهضمي، وتحتوي زبدة الفول السوداني الطبيعية على دهون صحية غير مشبعة تساعد في امتصاص العناصر الغذائية وتوفير الشعور بالشبع.

وتمثل المكسرات خيارا ممتازا للأشخاص الذين يحاولون الحفاظ على الوزن وتناول وجبات خفيفة، لأنها تحتوى كميات وفيرة من البروتين والأحماض الأمينية الأساسية، ما يساعد على الهضم ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول، كما توفر المكسرات الدهون الصحية التى تدعم وظائف المخ وتقلل الالتهابات.