شكرا لقرائتكم خبر عن على عكس السائد.. شرب المياه الدافئة على معدة فارغة هيضر معدتك والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أن أننا جميعًا نعلم أن بدء اليوم بكوب كبير من الماء طريقة رائعة لتعزيز الصحة العامة، إلا أن شرب الماء الدافئ على معدة فارغة يوميًا يأتى مع مجموعة من المخاطر الصحية المحتملة، ووفقا لموقع هيلث سايد نتعرف فيما يلى على ما قد يحدث داخل جسمك عندما تشرب كمية زائدة من الماء الدافئ على معدة فارغة يوميًا.

ارتجاع الحمض

شرب الماء الدافئ على معدة فارغة يمكن أن يؤدى إلى تفاقم ارتداد الحمض، وهى حالة يتدفق فيها حمض المعدة إلى المرىء، يمكن أن تتسبب هذه الإجراءات التى تحدث داخل معدتك فى حرقة المعدة وألم فى الصدر وأعراض غير مريحة أخرى.

تآكل الأسنان

شرب الماء الدافئ يوميًا لأكثر من شهر قد يؤدى أيضًا إلى تآكل الأسنان، حيث يمكن أن تساهم الطبيعة الحمضية للمياه فى هذه الحالة، ويمكن أن يزداد الوضع سوءًا إذا كان الماء دافئًا جدًا أو إذا كنت تعانى من مشاكل فى صحة الأسنان.

تقلبات الجهاز الهضمى

شرب الكثير من الماء الدافئ على معدة فارغة قد يكون له تأثير خطير على صحة الجهاز الهضمى، وهذا صحيح بشكل خاص إذا كان الماء ساخنًا جدًا أو إذا كنت تعانى من مشاكل هضمية أساسية.

اختلال توازن الإلكتروليت

الإلكتروليتات هى معادن أساسية تساعد فى تنظيم وظائف الجسم، يمكن أن يؤدى اختلال توازن هذا المعدن الأساسى فى الجسم إلى التعب وتشنجات العضلات والدوار، فإن شرب الماء الدافئ المفرط على معدة فارغة يمكن أن يؤدى إلى اختلال توازن الإلكتروليتات.

التداخل مع امتصاص الدواء

إذا كنت تعانى من أى مشاكل صحية أساسية وتتناول أدوية لعلاجها، مثل مكملات الحديد أو بعض المضادات الحيوية، فإن شرب الماء الدافئ على معدة فارغة قد يتداخل مع امتصاصها.