شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتسبب الوقت المفرط أمام الشاشة فى تسريع الشيخوخة؟ نصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

أدى انتشار الأجهزة الرقمية، من الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب إلى أجهزة التلفزيون، إلى تعريض بشرتنا لمستويات غير مسبوقة من الضوء الأزرق، حيث أظهرت الدراسات أن الشخص العادي يقضي أكثر من 11 ساعة في اليوم أمام الشاشة، ويعد التعرض المطول للضوء الأزرق ظاهرة جديدة نسبيًا، ولم تظهر آثاره طويلة المدى على بشرتنا إلى الآن، وفي حين أننا نعرف منذ فترة طويلة عن مخاطر الأشعة فوق البنفسجية، فقد أثبت الضوء الأزرق أنه عدو هائل لبشرتنا، وفى هذا التقرير نتعرف على مخاطر الضوء الأزرق على البشرة، بحسب موقع "تايمز ناو".

الآثار الضارة للضوء الأزرق

على المستوى الخلوي، يتسبب الضوء الأزرق في أضرار جسيمة لبشرتنا. يخترق هذا الضوء عالي الطاقة الجلد بعمق، حيث يتفاعل مع خلايانا بطريقة تسرع عملية الشيخوخة. أحد المخاوف الأساسية هو الطريقة التي يولد بها الضوء الأزرق الجذور الحرة - الجزيئات غير المستقرة التي يمكن أن تلحق الضرر بخلايانا.

تؤدي هذه الجذور الحرة إلى سلسلة من الإجهاد التأكسدي، مما يؤدي إلى انهيار الكولاجين والإيلاستين، وهما اللبنات الأساسية للبشرة الشابة والصحية.

يتفاقم تأثير الشيخوخة المبكرة هذا بسبب حقيقة أن الضوء الأزرق يعطل أيضًا الإيقاعات اليومية الطبيعية لبشرتنا. من خلال قمع إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، يمكن أن يؤدي التعرض للضوء الأزرق إلى جعل بشرتنا عرضة لمزيد من الضرر.

علامات مرئية لتلف الضوء الأزرق

الضرر الداخلي لم يكن كافياً، فإن الضوء الأزرق يتجلى أيضًا بطرق مرئية على سطح بشرتنا.

إحدى الشكاوى الأكثر شيوعًا هي زيادة التصبغ، حيث أظهرت الدراسات أن الضوء الأزرق يمكن أن يحفز الإفراط في إنتاج الميلانين، مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة ولون بشرة غير متساوٍ.

لكن التأثيرات لا تتوقف عند هذا الحد. يرتبط الضوء الأزرق أيضًا بتطور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، فضلاً عن فقدان مرونة الجلد وصلابته. في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي حتى إلى تفاقم حالات الجلد الموجودة، مثل الوردية والأكزيما.

كيف تحمي نفسك من الشيخوخة؟

هناك خطوات يمكننا اتخاذها للتخفيف من الآثار الضارة للضوء الأزرق، أحد أكثر الحلول فعالية هو دمج منتجات حجب الضوء الأزرق في روتين العناية بالبشرة.

-ابحثي عن المرطبات وحتى مستحضرات التجميل التي تحتوي على مكونات مثل فيتامين سي وفيتامين إي وحمض الفيروليك، والتي يمكن أن تساعد في تحييد الجذور الحرة التي يولدها الضوء الأزرق بالإضافة إلى ذلك، فكر في استخدام واقي شمسي مخصص لحجب الضوء الأزرق لإنشاء حاجز مادي بين بشرتك والأشعة الضارة.

من المهم أيضًا أن ننتبه إلى وقت الشاشة ونبذل جهدًا لتقليل تعرضنا للضوء الأزرق، سواء من خلال أخذ فترات راحة منتظمة أو ضبط سطوع أجهزتنا.