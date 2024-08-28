شكرا لقرائتكم خبر عن تناول حلوى العرقسوس في الصباح يساعدك على فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع Daily Express، إنه ينصح الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم بإضافة طعام مطاطي شائع إلى نظامهم الغذائي، وهو العرقسوس، ووفقًا لخبراء الصحة ودراسات مختلفة، يمكن أن يساعد عرق السوس الجسم على تقليل الدهون.

يأتي عرق السوس من نبات أصله من تركيا واليونان وأجزاء من آسيا، جذر عرق السوس، الذي يستخدم في صنع عرق السوس الأسود، له نكهة قوية فريدة يحبها الناس.

يُستخدم جذر العرقسوس لأغراض طبية منذ قرون، فهو يحتوي على مركب جليسرهيزين، وهو مركب له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات.

وجد الخبراء أن عرق السوس يمكن أن يساعد في تقليل الدهون عن طريق تثبيط إنزيم يسمى 11 بيتا هيدروكسيستيرويد ديهيدروجينيز (11HSD1). يقوم هذا الإنزيم بتحويل الكورتيزول إلى كورتيزون.

الكورتيزول هو هرمون تفرزه الغدد الكظرية، ويُعرف أيضًا باسم "هرمون التوتر" لأنه يُفرز عندما تشعر بالتوتر.

جذورعرق السوس..

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الكورتيزول إلى زيادة الوزن، وخاصة في منطقة الوجه والبطن، وفي الوقت نفسه، يعمل الكورتيزون على تقليل الاستجابة الدفاعية الطبيعية لجسمك.

ترتفع مستويات الكورتيزول وتنخفض طوال اليوم، حيث تبلغ ذروتها في الصباح وتنخفض في المساء، لذا فإن تناول جذر العرقسوس في الصباح قد يساعد في تعزيز فقدان الوزن.

في إحدى الدراسات، تناول الأفراد 3.5 جرام من عرق السوس يوميًا لمدة شهرين، ووجد الباحثون أن المشاركين شهدوا انخفاضًا في كتلة الدهون في الجسم بعد مرور الشهرين.

كما لاحظوا انخفاض مستويات هرمون الألدوستيرون، وهو هرمون ستيرويدي يمكن أن يؤثر على ضغط الدم عن طريق زيادة احتباس الملح والماء في الجسم، ومع ذلك، احتفظ المشاركون أيضًا بمزيد من الماء وزادت نسبة الماء في أجسامهم.

في دراسة أخرى ، تناول الأفراد 900 ملجم من زيت الفلافونويد الموجود في العرقسوس يوميًا لمدة 8 أسابيع، وأظهرت النتائج انخفاضًا في دهون الجسم والوزن الإجمالي ومؤشر كتلة الجسم ومستويات الكوليسترول الضار.

في دراسة سريرية مزدوجة التعمية أجريت عام 2015 ، استهلك المشاركون 1.5 جرام من مستخلص عرق السوس المجفف يوميًا لمدة 8 أسابيع، مع الالتزام بنظام غذائي لفقدان الوزن.

وفي تعليق على النتائج، قال الباحثون: "يبدو أن تناول مكملات مستخلص عرق السوس بالتزامن مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يحسن بشكل فعال مستوى الدهون في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة".

تشير دراسات أخرى إلى أن مستخلص جذر العرقسوس يمكن أن يساعد في تقليل الدهون في البطن وتحسين مستويات الدهون، اكتشف أحد مشاريع البحث أن الأفراد الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول المعتدل والذين تناولوا مستخلص جذر عرق السوس شهدوا انخفاضًا في مستويات الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة.



