شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للمدارس.. 5 أطعمة لتعزيز مناعة طفلك وحمايته من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب دخول المدارس تبحث الأمهات على الأطعمة المفيدة لتعزيز مناعة أطفالهم خلال هذه الفترة للوقاية من الأمراض، وتعتبر الأطعمة الغنية بالحديد وهو معدن مهم للجسم وتعزيز مناعته، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في النمو والتطور، وهو يساعد في إنتاج الهيموجلوبين، كما أنه بروتين مهم في خلايا الدم الحمراء ويساعد في نقل الأكسجين إلى الرئتين وأجزاء أخرى من الجسم، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

يمر الأطفال والرضع والمراهقون بفترات نمو سريعة، ما يزيد من حاجتهم إلى الحديد، لذلك من المهم تناول الأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من فقر الدم، وتقوية الجهاز المناعي، وتعزيز جودة النوم، وعدم تناول كمية كافية من الحديد يمكن أن يؤدي إلى نقص يمكن أن يؤثر على تركيز طفلك خاصة أثناء الدراسة، بجانب شعوره بالتعب، وفيما يلى.. 5 أطعمة غنية بالحديد يجب إدراجها في النظام الغذائي لطفلك:

السبانخ

السبانخ هي خضروات ذات أوراق خضراء داكنة غنية بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي كوبًا من السبانخ المطبوخة على حوالي 6.5 ملجم من الحديد الذي يمكن أن يساهم بشكل كبير في مد الجسم بالاحتياج اليومي من الحديد والذي يبلغ حوالي 8 ملجم، والسبانخ غنية أيضًا بالصبغات النباتية الكلوروفيل والكاروتينات، ونظرًا لكونها غنية بالمركبات النباتية ولها خصائص مضادة للالتهابات، فإن السبانخ تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

الفراولة

الفراولة حلوة ولذيذة ولها نكهة قوية ومذاق لذيذ، وتستخدم على نطاق واسع، ويحتوي كوبًا أو 144 جرامًا من الفراولة على 0.6 مليجرام من الحديد، وهو 4٪ من المدخول اليومي الموصى به، ووفقًا للصليب الأحمر الأمريكي، تعد الفراولة من الفواكه الغنية بالحديد.

التين المجفف

التين مصدر جيد للحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، ويحتوي التين الخام على حوالي 1% من الكمية اليومية الموصى بها من الحديد، حيث يحتوي التين المجفف على جرعة أكثر تركيزًا من الحديد مقارنة بالتين الطازج، كما يحتوي أيضًا على كمية كبيرة من المنجنيز والزنك والنحاس، والتين المجفف مصدر غني بالمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في إبعاد الأمراض المزمنة.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مصدر غني بالحديد، وتناولهما بانتظام مثل الفستق واللوز والكاجو وبذور اليقطين وبذور السمسم وبذور الكتان يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الحديد المثلى في جسمك، وبصرف النظر عن الحديد، فإن المكسرات والبذور هي أيضًا مصدر قوي للألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن.

البروكلي

ينتمي البروكلي إلى عائلة الكرنب، ويرتبط تناوله بانتظام بخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والكوليسترول وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويحتوي كوبًا أو 156 جرامًا من البروكلي المطبوخ على 1 ملجم من الحديد، وهو ما يمثل 6% من الاحتياج اليومي، كما تساعد حصة من البروكلي في توفير 112% من الاحتياج اليومي لفيتامين سي، ما يساعد جسمك على امتصاص الحديد بشكل أفضل.