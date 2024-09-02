شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات للسرطان إذا لاحظتها أثناء تناول الطعام لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

العديد من أعراض مرض السرطان غير محددة ويمكن أن تكون ناجمة عن مجموعة متنوعة من الحالات الحميدة مثل ارتجاع المريء، أو متلازمة القولون العصبي، أو الإجهاد، ولذلك، يقول الأطباء إن التداخل يجعل من الصعب التمييز بين مشكلة غير ضارة وسرطان كامن خطير، وخاصة في المراحل المبكرة عندما تكون الأعراض خفيفة أو متقطعة، فى هذا التقرير نتعرف على بعض العلامات التي يمكنك اكتشافها عند تناول وجباتك، بحسب موقع تايمز ناو.

علامات تحذيرية للسرطان قد تلاحظها أثناء تناول الطعام

هناك أوقات يأتي فيها تشخيص السرطان فجأة - دون أي أعراض على الإطلاق ومع ذلك، وفقًا للأطباء، هناك دائمًا علامات مختلفة يمكن أن تكون بمثابة تحذير من المرض القاتل، وكلما تم اكتشافها مبكرًا، كان ذلك أفضل للعلاج.

يقول الأطباء إن كل ما عليك فعله هو الانتباه إلى جسمك حتى تلاحظ ما إذا كان أحد أو أكثر من هذه الأعراض يبدأ فجأة أو يزداد سوءًا.

ووفقًا للخبراء، هناك بعض الأعراض التي قد تظهر حتى أثناء تناول وجباتك - وعلى الرغم من أن هذه الأعراض قد يتم الخلط بينها في البداية وحالات أقل خطورة مثل ارتجاع المريء أو حرقة المعدة، والتي غالبًا ما تؤخر التشخيص، فمن المهم عدم تجاهلها.

عدم القدرة على البلع

يُعرف أيضًا بعسر البلع – الألم أو الانزعاج عند البلع والشعور - وكأن الطعام عالقًا في الحلق أو الصدر هو أحد الأعراض التي يجب الانتباه إليها، ويحدث الاختناق بالطعام أيضًا مع العديد من المرضى، وتتفاقم هذه الأعراض تدريجيًا بمرور الوقت، مع زيادة الألم عند البلع، حيث يضيق المريء بسبب السرطان المتنامي.

ووفقًا للأطباء، يمكن أن يكون علامة على السرطانات التي تؤثر على الرأس والرقبة والفم والفك، يمكن أن يؤدي نمو الورم في هذه السرطانات إلى انسدادات أو تغييرات في كيفية عمل عضلات الفم أو الحلق.

عسر الهضم المستمر

في حين أن عسر الهضم مشكلة هضمية شائعة، إلا أنه لا ينتج عادةً عن السرطان، ولكن إذا أصبح الشعور بالحرقان في الصدر أو المعدة والانتفاخ والتجشؤ المتكرر مستمرًا ومؤلمًا للغاية، فأنت بحاجة إلى زيارة طبيبك.

ويقول الخبراء أنه قد يكون بسبب سرطان المريء.

الشعور بالشبع بسرعة

وتتضمن علامة أخرى على السرطان الشعور بالشبع بسرعة من خلال تناول قضمات صغيرة فقط من الطعام، فعلى الرغم من أنه يُنظر إليه في الغالب على أنه متلازمة الأمعاء الالتهابية أو القرحة الهضمية أو ضعف الشهية، إلا أنه قد يكون أيضًا أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس أو سرطان المبيض أو سرطان المعدة.

الغثيان والقيء

إذا كنت تأكل وتشعر بالغثيان أو القيء – فستربطه في الغالب بالتسمم الغذائي أو التهاب المعدة. ومع ذلك، يقول الأطباء أنه قد يشير أيضًا إلى علامة تحذير مبكرة لسرطان البنكرياس أو سرطان المعدة أو حتى أورام المخ.

تغيير عادات الأمعاء

ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائي صحي في الحفاظ على عادات الأمعاء منظمة، ومع ذلك، إذا كانت هناك مشكلة صحية، فقد تعاني من الإمساك أو الإسهال أو حتى تغيرات في قوام البراز، خاصة إذا تم اكتشافها بعد وقت قصير من تناول الطعام.

ووفقًا للخبراء، يمكن أن يكون علامة مبكرة على سرطان البنكرياس أو سرطان المعدة.