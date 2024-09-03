5 خطوات للعناية بالبشرة تجعلها صافية ومشرقة

بعض الفتيات يردن معرفة الخطوات الصحيحة للعناية ببشرتهن، وتجنب تجربة كثير من المنتجات أو الوصفات وفقًا لآراء صديقاتهن، ثم تتبعها للحصول على بشرة صافية مشرقة وناعمة، وتعد هذه المواصفات سهل الوصول إليها عند تحديد الخطوات الصحيحة لـ العناية بالبشرة، والتي تبدأ من خطوات تنظيف البشرة إلى الحصول على بشرة صافية وفقًا لما نشره موقع healthline وهي:

من الخطوات الصحيحة للعناية بالبشرة غسلها بالماء مرتين في اليوم، مع استعمال المنظف الملائم والخفيف والذي لا يحتوي على أي عطور أو مكونات كميائية، وتطبيقه على البشرة ليعمل على تنظيف البشرة من أي بكتيريا قد تؤدي إلى ظهور حب الشباب أو البثور.

من الخطوات المهمة في حماية البشرة من الجفاف، والحفاظ على ترطيبها، اختيار كريم الترطيب المناسب للبشرة، ويعد الكريم خفيف القوام الأنسب للبشرة الدهنية، وذو القوام الثقيل الأنسب للبشرة الأكثر جفافا مع امتصاص البشرة له سريعا دون الاحتياج الكثير لتوزيعه على البشرة.

قد لا تلجأ بعض الفتيات إلى استعمال المقشر خوفا من أن يفقد بشرتها الزيوت الطبيعية ويجعلها أكثر جفافا، وهو من الأخطاء الشائعة لاستعمال المقشر، ولكن استعمال المقشر من مرة إلى مرتين بالأسبوع يخلص البشرة من الجلد الجاف والميت ويجنبها ظهور البثور على البشرة، والحفاظ على إشراقتها الطبيعية الصافية.

الفتيات الأكثر تطبيقا لخطوات المكياج هن الأكثر عرضة للإصابة بالاتهابات البشرة وظهور الحبوب أو البثور، و ومن الخطوات التي تحافظ على البشرة في أوقات تطبيق المكياج، وضع كريم الترطيب أولا، وغسل فرش المكياج بانتظام كل أسبوع، وإزالة المكياج برفق وباستخدام المنتجات الخاصة بإزالة المكياج قبل الذهاب للنوم.

أشارت بعض الدراسات إلى أن الإحساس بالتوتر يؤدي إلى ظهور الحبوب بالبشرة، ولذلك من المهم للحفاظ على بشرة مثالية التعامل مع أي توتر بإيجابية، ومماسة العادات الصحيحة من النوم عدد الساعات الكافية، ممارسة التمارين الرياضية، تجنب تناول السكريات، وتناول الطعام الغذائي الصحي.

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