شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أشياء فى منزلك قد تكون سببًا فى إصابتك بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

مع تحول الهواء إلى سام وزيادة التعرض للمواد الكيميائية، من المهم حماية نفسك من العوامل البيئية التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض مميتة مثل السرطان، حيث أن بعض العناصر التي تبدو غير ضارة مثل الزجاجات البلاستيكية والمبيدات الحشرية والسجاد أو المراتب قد تعرض الناس لمواد مسرطنة أو سامة دون أن يدرون، في هذا التقرير نتعرف على أشياء في منزلك تسبب الإصابة بالسرطان، بحسب موقع "تايمز ناو".

أشياء في منزلك تسبب الإصابة بالسرطان طلاء الحائط

قد تعرضك أبخرة الطلاء لمواد سامة أو مسرطنة مثل البنزين والتولوين والإيثيل بنزين بالإضافة إلى المعادن الثقيلة الأخرى التي يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة بما في ذلك السرطان.

يمكن أن تسبب هذه المواد أيضًا مشاكل في الجهاز التنفسي وردود الفعل التحسسية وتهيج الجلد.

الحاويات أو الزجاجات البلاستيكية

إذا قمت بتخزين طعامك في حاويات بلاستيكية أو شربت من زجاجات بلاستيكية، فقد تكون معرضًا لخطر التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة أو المواد الكيميائية الضارة.

يقول موقع Breastcancer أن جميع المواد البلاستيكية قد تتسرب منها مواد كيميائية إذا تم خدشها أو تسخينها، وقد يؤدي التعرض لمواد مثل مادة البيسفينول أ (BPA) إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

يمكن أن تدخل المواد البلاستيكية الدقيقة المسببة للسرطان إلى الجسم عند تناول الطعام المحفوظ فيه، أو استنشاقه، أو تعرض الجلد له.

أواني الطهي المصنوعة من التيفلون

في حين تعتبر أواني الطهي المصنوعة من التيفلون أو غير اللاصقة آمنة للطهي، فإن الإفراط في تسخين المقالي أو المقالي أو استخدامها عند إزالة الطلاء يمكن أن يطلق أبخرة سامة يمكن أن تسبب السرطان، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، تم اعتبار أواني الطهي المصنوعة من التيفلون آمنة وخالية من حمض بيرفلورو الأوكتانويك، مما يجعلها آمنة للطهي.

وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، لا توجد مخاطر مثبتة على البشر من أواني الطهي غير اللاصقة الجديدة الخالية من حمض بيرفلورو الأوكتانويك.

إذا اشتريت أواني طهي من التيفلون، وما زلت تستخدمها، فقد حان الوقت للتخلص منها، لأنها قد تكون ضارة بصحتك.

الشموع المعطرة

قد يؤدي استخدام الشموع المعطرة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان لأنها تطلق جزيئات وبعض المركبات العضوية المتطايرة في الهواء، قد يصاب بعض الأشخاص بالحساسية أو الصداع أثناء حرق مثل هذه الشموع.

المبيدات الحشرية

يمكن أن تزيد المبيدات الحشرية من خطر الإصابة بالسرطان وخاصة عند الأطفال ، تظهر العديد من الدراسات أن التعرض للمبيدات الحشرية أثناء الحمل والطفولة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان عند الأطفال.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة CFP MFC، هناك ارتباط قوي بين التعرض للمبيدات الحشرية والأورام الصلبة.

السجاد

قد يقضي الأطفال الصغار الكثير من الوقت في اللعب داخل المنزل على السجاد، وقد يشكل هذا خطرًا للإصابة بالسرطان.

تقول إدارة مكافحة المواد السامة في كاليفورنيا إن السجاد والبسط هي أكبر المصادر المحتملة للتعرضات الكبيرة والواسعة النطاق لـ PFAS، وخاصة بالنسبة للأطفال يمكن أن يؤدي التعرض لـ PFAS إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

المراتب

قد تحتوي رغوة البولي يوريثين الموجودة في العديد من المراتب على مركبات عضوية متطايرة ضارة وقد يؤدي التعرض لها إلى مجموعة من المشكلات الصحية من مشاكل الجهاز التنفسي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.