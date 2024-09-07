شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعافي من جدري القرود.. هل يكتسب الشخص مناعة مدى الحياة؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار انتشار مرض جدري القرود في دول العالم، يجب فهم الفيروس وآثاره على الجسم، لأن هذا الفيروس يتسبب في ظهور طفح جلدي مؤلم وتضخم الغدد الليمفاوية والحمى ويمكن أن يؤدي إلى مرض شديد ومضاعفات مزمنة لدى بعض الأفراد، وحتى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن مرض جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، ووفقًا لموقع onlymyhealth، سنتعرف علي العديد من الأمور التي تطرق أذهان الكثيرين، ومن أهمها إذا تمت الإصابة بجدري القرود، هل يتم خلق مدة حصانة ومناعة من المرض، للحد من الإصابة به مرة أخرى؟

وأوضح التقرير، أنه يتعافى معظم الأفراد تمامًا بعد الإصابة بجدرى القرود، وقد يعاني البعض من مرض شديد، حيث تظهر أعراض جدري القرود عادةً في غضون أسبوع من الإصابة ولكنها قد تبدأ في أي وقت من 1 إلى 21 يومًا بعد التعرض، وتستمر هذه الأعراض عادةً لمدة 2 إلى 4 أسابيع، ولكنها قد تستمر لفترة أطول لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأضاف التقرير، أن جدري القرود يستمر أعراضه من 7 إلى 14 يومًا، وتتراوح فترة ظهور الأعراض من يوم إلي 3 أيام، وتعد فترة العدوي من 10 إلى 12 يومًا.

وهناك سؤال مهم يجب أن نقوم بطرحه، وهو هل لديك مناعة بعد الإصابة بجدري القرود؟، وأوضح الخبراء أنه بعد التعافي من جدرى القرود من المرجح أن يكتسب الأفراد بعض المناعة ضد الفيروس، ومع ذلك، قد لا تكون المناعة مدى الحياة أو كاملة، ومن الممكن إعادة الإصابة بالعدوى، على الرغم من ندرة حدوثها وستوفر الأبحاث الجارية مزيدًا من المعلومات حول المناعة طويلة الأمد.