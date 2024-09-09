شكرا لقرائتكم خبر عن قول أنا سعيد.. 3 خطوات نفسية توصلك للفرح والسعادة والان مع تفاصيل الخبر

السعادة قرار، مقولة شهيرة، عليك باتباعها، وتطبيقها في حياتك اليومية، لتقتنص السعادة بالفعل، ووفقًا لتقرير نشر في موقع إنديا تايمز الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، هناك الكثير من السبل التي قد تعدل من مزاجك وتخلصك من المشكلات النفسية والاضطرابات اليومية التي قد تصيبك، فمن أشهر الاضطرابات المزاجية الشعور بالقلق والكآبة والحزن والاكتئاب والعصبية والإنفعال والعاطفية الشديدة، والسعادة في مجملها هو التحكم في المزاجية قدر الإمكان.

وبحيل نفسية وبسيطة يمكن أن تخبر عقلك وتجبره على أن يكون سعيدًا

لا بد من تكرار الكلمات والجمل الايجابية كي تكون سعيدًا بالفعل وتتحكم في مزاجك منها أن تقول يوميًا كلمات جيدة، مثل أنا سعيد، أنا مطمئن.

يجب الإهتمام بحيلة نفسية جيدة، ينصح بها الأطباء النفسيون وهي الشعور بالامتنان والتمارين النفسية التي تعزز الإمتنان والشكر لديك، فتستشعر الرضا في كل ما هو بيديك

درب عقلك ونفسيتك على النظرة الإيجابية، كون علاقات إيجابية دائمة تشعرك بالسعادة والاطمئنان والانتماء

حيلة نفسية أخرى وهي تمارين اليقظة الذهنية تلك التمارين التي تنتبه فيها لكل ما هو في حياتك، وكل القدرات التي تمتلكها،تلك التمارين النفسية تقلل التوتر وتزيد الوعي، وتعزز الشعور بالسعادة

قل شكرًا تكن سعيدًا، قل شكرا للأشياء التي تسعدك، وقل شكرًا للأشخاص الذين يسعدونك

هذه الحيل النفسية البسيطة يمكنك تطبيقها يوميا،اجعلها أسلوب حياة تجد نفسك متحكما قدر الإمكان في مزاجيتك واضطراباتك النفسية ومشكلاتك الناتجة عن التقلب المزاجي، ولا يجب أن تنسى الإهتمام بالمتابعة والكشف عن ما إذا كنت تعاني من مشكلة هرمونية أو عضوية تسبب لك الاكتئاب والحزن.