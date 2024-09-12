شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يفعله الثوم فى شهيتك.. نصائح لتناوله بشكل صحى والان مع تفاصيل الخبر

الثوم أحد أهم الإضافات التي يمكن أن تضيفها إلى طعامك لتعزز نكهاته وتفرز كل الفوائد التي يحتوي عليها، تقول الدكتورة داليا مجاهد استشاري التغذية جامعة عين شمس إن الثوم أحد أهم الإضافات إلى الطعام التي تعزز من الصحة العامة وصحة الأمعاء أيضا.

تابعت أن الثوم يمكنه أن يتحكم في الشهية بقدر كبير، فهو به الكثير من الخصائص التي تعزز من عملية التمثيل الغذائي وتجعلك غير راغب في تناول الطعام فهو مثبط للشهية طبيعي يجعل الإنسان شاعرا بالامتلاء لفترة من الوقت ليست بقليلة، ولكن نصحت بضرورة الإهتمام بإضافته إلى الطعام بشكل معتدل دون إسراف وذلك لتأثيراته الشديدة والسريعة على ضغط الدم، فقد ينخفض بشكل ملحوظ وشديد في بعض الحالات لذا عليك بإضافة القليل من الثوم إلى وجبتك دون إسراف متعمد على مدار اليوم وذلك للتحكم في الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام.، فهو يعزز عمل الجهاز الهضمي بشكل ملحوظ وينظم عملية الامتصاص للطعام وكذلك عملية الإخراج.

فوائد الثوم للجسم

وقال تقرير نشر في موقع هيلث لايف مي الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض أن للثوم مجموعة من الفوائد لا تعد ولا تحصى والتي من بينها:

يعزز من حرق الدهون والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم

يحدث تغييرات في درجة حرارة الجسم بشكل إيجابي

يعزز من القوة والنشاط والطاقة أيضا

يساعد الثوم على تعزيز نكهة الطعام وفائدته أيضا

للثوم خصائص مطهرة للجسم من السموم وتساعد على التخلص من سموم الجسم

ضبط عمل أجهزة الجسم مما يقي من أمراض القلب

يقي الصوم كذلك منها هشاشة العظام

يعزز من تقليل التهابات الجسم المتكررة

يعمل على خفض مستويات ضغط الدم بشكل ملحوظ