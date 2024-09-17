وزير خارجية مصر نقل لميقاتي توجيهات السيسي بدعم لبنان في كل ما يحتاجه في هذه الظروف العصيبة

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا من وزير خارجية مصر بدر أحمد محمد عبد العاطي نقل خلاله تضامن مصر رئيسا وشعبا مع لبنان في ما تعرض له من تفجيرات اليوم.
ونقل الوزير المصري لميقاتي توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعم لبنان في كل ما يحتاجه في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان.
بدوره عبّر ميقاتي عن شكره الرئيس المصري على وقوفه المستمر الى جانب لبنان.
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