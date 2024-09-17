رسميا.. الأرصاد تعلن بدء فصل الخريف 2024 في هذا الموعد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن موعد بدء فصل الخريف 2024 الفاصل بين فصلي الصيف والشتاء.

وقالت الهيئة يبدأ فصل الخريف على جمهورية مصر العربية يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024.

وأضافت الهيئة فصل الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الخريف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التي قد تكون كثيفة أحيانًا.

وأشارت الهيئة إلى أن توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة تشير إلى أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وتابعت الهيئة: في بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي، الذي يؤدي إلى سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانًا، ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وقالت الهيئة: من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وختمت: مناخ فصل الخريف يتسم دائمًا بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف