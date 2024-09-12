شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى القلب.. هذه القطعة من حلويات المولد مفيدة لصحتك بشروط والان مع تفاصيل الخبر

السمسمية من مكونات علبة حلويات المولد التى يحبها الكثيرون، وتتكون بشكل أساسي من السمسم مع السكر، فى السطور التالية نتعرف على فوائد تناول السمسمية لصحتك.

بذور السمسم هي قوى غذائية صغيرة مليئة بالبروتين والعناصر الغذائية والدهون الصحية، يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وصحة القلب، بحسب موقع sesame.

خفض الكوليسترول



وجد الباحثون أن بذور السمسم تساعد في خفض مستويات الكوليسترول بسبب محتواها الغني من المركبات النباتية المعروفة باسم اللجنين والفيتوستيرول. الفيتوستيرول هي مركبات نباتية تشبه الكوليسترول وتتنافس معه على الامتصاص في الجهاز الهضمي.

عندما نستهلك أطعمة مثل بذور السمسم التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتوستيرول، يمكنها أن تمنع بشكل فعال امتصاص الكوليسترول الغذائي، وبالتالي تقليل دخوله إلى مجرى الدم.

خفض ضغط الدم



قد تلعب بذور السمسم دورًا في خفض ضغط الدم بسبب محتواها الغني من العناصر الغذائية المفيدة. هذه البذور الصغيرة هي مصدر جيد للمغنيسيوم، المعروف أنه يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. يمكن أن يقلل انخفاض ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الحالات المزمنة.

مصدر جيد للألياف



تعتبر بذور السمسم مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية التي تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الصحة الجيدة، حيث يساعد على الهضم عن طريق منع الإمساك وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.

ويمكن للألياف الغذائية أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص السكريات، مما يجعلها مكونًا قيمًا للأفراد المصابين بمرض السكري.

غني بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات



تعتبر بذور السمسم مصدرًا قويًا لمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات.

تحتوي هذه البذور الصغيرة على مضادات أكسدة قوية مثل السيسامين والسيسمول، والتي تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي والأضرار الناجمة عن الجذور الحرة. قد يقلل هذا النشاط المضاد للأكسدة من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويبطئ عملية الشيخوخة.

ولكن يجب عدم الإفراط فى تناول السمسمية لأنها غنية بالسكر وتؤدي إلى زيادة الوزن علاوة على زيادة خطر الاصابة بمرض السكري.

