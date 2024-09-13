شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول المعجنات بكثرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

المعجنات اللذيذة ذات الرائحة الجيدة الشهية، قد تدفعك لتناولها بكميات كبيرة، هنا يكمن الخطر، فتلك المكونات التي في مجملها وأهمها غير صحي لأنها تحتوي على الدقيق الأبيض كمكون أساسي هذا النوع من الدقيق له الكثير من الأضرار الصحية.

يقول الدكتور محمود بخيت استشاري الباطنة قصر العينى إن المعجنات أحد أهم أنواع المخبوزات التي يجب على الإنسان تجنب تناولها بشكل تام، فهي تحتوي على مكونات أساسية منها الدقيق الأبيض وبعض محسنات العجين وغيرها من المكونات الأخرى مثل السكر، فكل مكوناتها غير صحية تعمل على الإضرار بصحة الجسم والنظام الغذائي ومن أضرارها:

ـ تعزز الشعور بالجوع طول الوقت لأنها تنشط الرغبة في الطعام.

ـ تخل بنسب السكر في الدم للأصحاء والمرضى.

ـ تعتبر إفطارا غير صحي أو سناكس غير صحي لأنها تزيد من دهون الجسم وترفع فرص الإصابة بالسمنة.

ـ لا يمكنها إشباعك لأنها تحتوي بشكل كبير على الدقيق الابيض، فتشعر برغبة أكبر في تناول الطعام وبالتالي التعرض للسمنة.

ـ الكثير من المعجنات يعني مشكلة هضمية فقد تؤدي إلى اضطرابات في الهضم تسبب مشكلة في الإخراج أيضا كالإمساك.

أضرار المعجنات

وقال تقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة والأمراض أن المعجنات واستهلاكها بكميات كبيرة نظرا لاحتوائها على السكر والدهون المتحولة، قد يعرضك للإصابة بمجموعة من الأمراض بعينها ويجعلك فريسة لها مثل:

أمراض القلب التي أكدت الدراسات أن إرتفاع مستويات الكوليسترول السيء في الجسم مرتبط بشكل كبير بالإصابة بأمراض القلب والمعجنات ترفع زيادة خطر الإصابة بها نتيجة الدهون المتحولة بها.

مرض الكبد الدهني نتيجة الإفراط في تناول المعجنات والدهون المتحولة والسكر يؤدي إلى تلف الكبد بشكل متدرج ويصبح الإنسان عرضة للإصابة بأمراضه.

مرض السكر من النوع الثاني أحد أهم الأمراض التي تعد من الإحتمالات التي قد يصاب بها من هو شره إتجاه الحلويات والمعجنات وغيرها، لأن هذه النوعية من الطعام ترفع من مستوى السكر في الدم وتقاوم في الأنسولين في جسم وبالتالي ترفع فرص الإصابة بهذه المشكلة.

وينصح بالتقليل وتجنب المعجنات بشكل تام واستبدالها بالمنتجات المعجنة المصنوعه من القمح الكامل على سبيل المثال أو دقيق الشوفان.