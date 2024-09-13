شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تعالج ضغط الدم المرتفع.. أهمها فاكهة منتشرة فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

في هذا العالم سريع الخطى، غالبًا ما ننسى الاعتناء بأنفسنا جيدًا، وذلك بسبب روتيننا اليومى المزدحم، حيث أصبح من الصعب التركيز على صحتنا مما قد يؤدى إلى إصابتنا بنقص التغذية، ويعتبر البوتاسيوم معدنا مهما لجسمنا ويلعب دورًا مهمًا في إدارة المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن زيادة تناول البوتاسيوم في النظام الغذائي يمكن أن تقلل بشكل كبير من ضغط الدم لدى البالغين، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد البوتاسيوم للجسم

يمكن أن يعزز البوتاسيوم أيضًا صحة القلب والعظام ويدعم وظائف العضلات والأعصاب، كما يساعد أيضًا فى نقل العناصر الغذائية المهمة للجسم وطرد السموم، ويوجد البوتاسيوم فى مجموعة متنوعة من الخضراوات مثل السبانخ والملفوف والبقدونس والفواكه، والمكسرات والبذور مثل الفاصوليا والبازلاء واللوز، وفى الفاكهة أيضًا مثل الموز والبابايا والتمر، وذكرت الدراسات الرصدية المنشورة فى Thieme Medical Publishers أن زيادة استهلاك البوتاسيوم من الفواكه والخضراوات يرتبط بزيادة كثافة المعادن في العظام.

فيما يلى.. 6 أطعمة غنية بالبوتاسيوم لضبط ضغط الدم

الخضراوات الورقية الخضراء

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد، فإن البروكلي والسبانخ وغيرها من الخضراوات الورقية الخضراء تعد خيارًا رائعًا للتحكم في ضغط الدم وإدارة الوزن، فالأطعمة الغنية بالبوتاسيوم منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات، حيث تحتوي 3 أكواب من السبانخ (90 جرامًا) على 11% من الاحتياج اليومي من البوتاسيوم والذى يحتاجه الجسم.

الموز

من المعروف أن الموز مصدر غني بالبوتاسيوم، وهو خيار صحي للتحكم في ضغط الدم وإدارة الوزن، كما تعتبر الفواكه والخضروات والبذور مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم.

البطاطا الحلوة

تحتوى البطاطا الحلوة على 337 مليجرامًا من البوتاسيوم لكل 100 جرام ويمكن أن تساعد في التحكم في ضغط الدم بالإضافة إلى تحسين وظائف الكلى، وتعد البطاطا الحلوة مخزنًا لمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف التي يمكن أن تعمل العجائب لصحة الجهاز الهضمي والقلب.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غني بالبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، وباعتباره مصدرًا طبيعيًا للكهارل، يمكن أن يكون بديلاً صحيًا لمشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، فهو يساعد في التحكم في ضغط الدم وتحسين صحة القلب والمساعدة في إدارة الوزن أيضًا.

الرمان

الرمان خيار صحي كما أنه منتشر حاليًا في الأسواق، فهو غني بالبوتاسيوم والبروتين وفيتامين C وفيتامين K، وهي تساعد في تحسين صحة القلب، والتحكم في ضغط الدم، وتساعد في إنقاص الوزن.

السمك

تعتبر الأسماك مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم وأيضًا الأحماض الدهنية أوميجا 3، التى تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتتحكم في ضغط الدم، وتساعد على تقوية الذاكرة.