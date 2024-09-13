شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تحدث إرشادات رعاية مرضى الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت منظمة الصحة العالمية بتحديث مبادئها التوجيهية لرعاية مرضى الأنفلونزا، وقد صُممت هذه المبادئ التوجيهية في المقام الأول لمقدمي الرعاية الصحية الذين يديرون المرضى المصابين بعدوى فيروس الأنفلونزا، كما ستعمل كمصدر مرجعي لصناع السياسات وغيرهم في الجهود المبذولة للاستعداد للأوبئة والجوائح.

وقالت المنظمة فى بيان، إن الأنفلونزا مرض فيروسي والأنفلونزا الموسمية شائعة في جميع أنحاء العالم. وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي مليار حالة من الأنفلونزا الموسمية سنويًا، بما في ذلك 3-5 ملايين حالة من أمراض الجهاز التنفسي الشديدة. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 290 ألفًا و650 ألف حالة وفاة سنويًا ترجع إلى أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالأنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى الوفيات المرتبطة بمضاعفات أخرى مرتبطة بالأنفلونزا.

إلى جانب فيروسات الأنفلونزا الموسمية، يمكن لفيروسات الأنفلونزا الحيوانية ـ وخاصة فيروسات أنفلونزا الطيور والخنازير ـ أن تصيب البشر في بعض الأحيان. ويمكن أن تسبب أمراضاً تتراوح بين التهاب الملتحمة الخفيف والالتهاب الرئوي الشديد وحتى الموت. ولم تظهر فيروسات الأنفلونزا الحيوانية الحالية القدرة على الانتقال من شخص إلى آخر، ولكنها تشكل تهديداً وبائياً في المستقبل.

تقدم هذه الإرشادات توصيات بشأن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات، والعلاجات الأخرى مثل الستيرويدات لتنظيم الجهاز المناعي. وينطبق هذا التحديث على المرضى المصابين بفيروسات الأنفلونزا الموسمية، وفيروسات الأنفلونزا الوبائية المحتملة، وفيروسات الأنفلونزا الجديدة من النوع أ والتي من المعروف أنها تسبب مرضًا شديدًا لدى البشر المصابين.

قامت مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية المكونة من خبراء المحتوى والأطباء والمرضى وخبراء الأخلاقيات وخبراء المنهجيات بتحليل البيانات المتاحة وأنتجت هذه التوصيات وفقًا لمعايير تطوير المبادئ التوجيهية الجديرة بالثقة باستخدام نهج تقييم وتطوير وتقييم الدرجات للتوصيات (GRADE).

وتشكل التوصيات جزءاً من استجابة منظمة الصحة العالمية للإنفلونزا، والتي تشمل عمل النظام العالمي لمراقبة الإنفلونزا والاستجابة لها، وإطار التأهب لمواجهة جائحة الإنفلونزا الذي يعالج الثغرات في الوصول إلى العلاجات الطبية الفعالة وغيرها من الأدوات.

